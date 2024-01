Fai SCORTA di Ammorbidente Lenor: con una SPESA MINIMA hai 200 LAVAGGI assicurati

Il tuo bucato sarà più morbido e profumato che mai con l’Ammorbidente concentrato per lavatrice Lenor! Oggi puoi farne scorta con una spesa minima grazie ad una super offerta Amazon: 8 confezioni da 25 lavaggi ciascuna sono disponibili a soli 17 euro grazie ad uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non c’è da perdere tempo: l’offerta termina tra poche ore e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Ammorbidente concentrato per lavatarice Lenor: morbidezza massima per il tuo bucato

L’Ammorbidente concentrato per lavatrice Lenor è il detersivo ideale per rendere il tuo bucato morbido e profumato per giorni e giorni.

Questo prodotto top di gamma dona alle tue lenzuola e a qualsiasi altro capo ben una settimana di freschezza, eliminando tutti i cattivi odori. La profumazione Lenor Ametista e Bouquet è particolarmente delicata ed avvolgente in quanto le pennellate floreali dell’affascinante fresia sono completate da una leggera nota terrosa di muschio e zafferano.

Questo ammorbidente concentrato è sottoposto a test determatologici performati sulla pelle a contatto con i tessuti lavati. In più l’85% degli ingredienti che contribuiscono alla sua morbidezza sono di origine vegetale, ed anche le bottiglie sono prodotte usando il 100% di plastica riciclata (tranne il tappo e l’etichetta) e sono riciclabili.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà inserire un misurino per ottenere un bucato morbido e profumato a lunga durata. Questo detergente profuma efficacemente anche a freddo e in cicli brevi, quindi è ideale per qualsiasi tipologia di lavaggio.

Fai scorta di Ammorbidente concentrato per lavatrice Lenor! Oggi su Amazon puoi acquistare 8 confezioni da 25 lavaggi ciascuna (per un totale di 200 lavaggi) a soli 17 euro grazie ad uno sconto del 31%. Si tratta di un’offerta lampo che è in scadenza tra poche ore quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.