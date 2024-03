Fai le pulizie di Primavera con il robot aspirapolvere Xiaomi in PROMOZIONE

Xiaomi fa della versatilità il suo maggiore punto di forza e oggi, su Amazon, è presente uno sconto molto interessante e allettante del 22% sul robot aspirapolvere Xiaomi che viene venduto a 189,99€.

Sconto del 22% attivo sul robot aspirapolvere Xiaomi

Il Robot aspirapolvere di Xiaomi offre una pulizia avanzata grazie alla tecnologia di navigazione laser che esegue scansioni a 360°, garantendo una mappatura precisa dell’ambiente domestico. Dotato di un sensore di distanza laser all’avanguardia, assicura un posizionamento preciso e misurazioni accurate per una pulizia ottimale.

Con una potenza da 4.000 PA, il robot aspirapolvere rimuove polvere e capelli con facilità, grazie al potente motore senza spazzole. Inoltre, il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per una umidità costante senza bagnare il pavimento, con tre diverse impostazioni dell’acqua per adattarsi ai diversi materiali del pavimento.

I percorsi di pulizia a zig-zag e a Y garantiscono un’efficienza ottimale, mentre la batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh offre fino a 130 minuti di pulizia in modalità standard. I numerosi sensori consentono al robot di riconoscere ambienti complessi, riducendo efficacemente la probabilità di urtare ostacoli o bloccarsi durante la pulizia.

Grazie all’app Xiaomi Home, è possibile controllare il robot aspirapolvere da remoto e tenere traccia dell’avanzamento della pulizia, sbloccando ulteriori funzioni di pulizia per una gestione ancora più efficiente delle operazioni di pulizia domestica.

