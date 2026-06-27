Fa le migliori foto uno smartphone da 100 euro o uno da oltre 1000? Ho fatto dei test e il risultato è insolito

Mettere a confronto le foto di uno smartphone da 100 euro con quelle di un top di gamma da oltre 1.000 sembra una sfida dall’esito già scritto. Provando a scattare nelle stesse condizioni, però, il risultato è meno netto del previsto, e qui sta l’aspetto insolito: con buona luce e una composizione curata, la distanza tra i due si assottiglia parecchio, al punto che un telefono economico usato bene può superare un modello costoso usato male. Il prezzo, insomma, conta meno della tecnica, almeno finché le condizioni sono favorevoli.

La spiegazione sta in una serie di impostazioni che quasi nessuno tocca, e che da sole valgono più di centinaia di euro di hardware. La prima è la griglia dei terzi: attivarla nelle impostazioni della fotocamera aiuta a comporre l’inquadratura, posizionando soggetto e orizzonte sui punti giusti invece che al centro per abitudine. È il singolo accorgimento che migliora di più una foto, e non costa nulla.

Smartphone a confronto: quale fa le foto migliori

Segue il controllo manuale di messa a fuoco ed esposizione. Toccando lo schermo nel punto che interessa si dice al telefono dove mettere a fuoco, e il piccolo cursore che compare di fianco permette di schiarire o scurire la scena a piacere, evitando cieli bruciati o volti in ombra. A questo si aggiunge l’HDR, da tenere attivo nelle scene con forti contrasti perché bilancia automaticamente zone chiare e scure. E prima ancora di tutto, un gesto banale ma decisivo: pulire l’obiettivo, spesso opacizzato da impronte che rovinano ogni scatto.

Chi vuole spingersi oltre può usare la modalità Pro o manuale, presente anche su molti telefoni economici, per regolare ISO, tempo di scatto e bilanciamento del bianco, e salvare le immagini in formato RAW, che conserva molte più informazioni e offre un enorme margine in fase di modifica. La modalità Notte aiuta nelle scene buie, mentre conviene evitare lo zoom digitale, che degrada l’immagine: meglio avvicinarsi o ritagliare dopo. Determinante, infine, è la luce stessa: le ore intorno all’alba e al tramonto regalano una resa che nessun sensore costoso può recuperare a mezzogiorno, e una buona modifica su uno scatto curato batte un file eccellente lasciato grezzo.

Resta però onesto riconoscere dove il telefono costoso prende davvero il largo. Nelle condizioni difficili la differenza torna a farsi evidente: con poca luce, nello zoom a distanza grazie ai teleobiettivi dedicati, nei soggetti in rapido movimento e nella costanza dei risultati, dove l’elaborazione computazionale più avanzata produce scatti affidabili anche quando si va di fretta.

La conclusione pratica è quindi più sfumata di un semplice “vince il più caro”. Per la fotografia di tutti i giorni, con luce sufficiente e un minimo di attenzione, anche un telefono da 100 euro permette di portare a casa immagini sorprendenti. Spendere molto di più ha senso soprattutto per chi fotografa spesso al buio, usa lo zoom in modo intensivo o ha bisogno di risultati impeccabili in qualsiasi situazione.