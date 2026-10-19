Evita il surriscaldamento del tuo iPhone: 5 impostazioni da modificare

Apple ricorda che un aumento della temperatura può essere normale in alcune fasi, ma il calore eccessivo può causare rallentamenti, funzioni limitate o l’avviso di temperatura sul display. Non esiste una soluzione valida per tutto, sia chiaro. Però alcune regolazioni aiutano a far lavorare meno la batteria, soprattutto nelle giornate calde o dopo molte ore con lo schermo acceso.

La prima cosa da guardare è la luminosità dello schermo. È una delle voci che consumano di più quando l’iPhone resta acceso a lungo, magari per leggere, guardare video o usare app che tengono il display sempre attivo. Per ridurla basta aprire Impostazioni, entrare in Schermo e luminosità e spostare il cursore su un livello più adatto alla luce intorno. In casa, per esempio, tenerla al massimo quasi mai serve. È un gesto semplice, ma spesso è proprio quello che ci si dimentica.

C’è poi la luminosità automatica, utile perché lascia al telefono il compito di regolare lo schermo in base alla luce esterna. Si trova in Impostazioni, poi Accessibilità, Schermo e dimensioni testo e infine Luminosità automatica. Così l’iPhone abbassa da solo l’intensità quando non è necessaria, con un effetto diretto sul consumo della batteria. Apple, nelle pagine di supporto, invita a evitare situazioni che costringano il dispositivo a prestazioni elevate per molto tempo. Tradotto: meno luce quando non serve, meno calore.

Aggiornamento app in background: tagliare i processi inutili

Un’altra voce da controllare è l’aggiornamento app in background. È la funzione che permette ad alcune applicazioni di cercare nuovi contenuti anche quando non sono aperte. Con molte app installate — social, posta, mappe, meteo, messaggi — l’iPhone continua a fare piccole operazioni in secondo piano. Una per volta sembrano poca cosa. Tutte insieme, però, pesano sui consumi.

Smartphone su una scrivania con termometro e accessori: un’immagine che richiama i consigli per ridurre consumi e surriscaldamento.

Per cambiare questa impostazione bisogna andare in Impostazioni, poi Generali e Aggiornamento app in background. Da qui si può consentire la funzione solo con Wi-Fi, spegnerla del tutto oppure lasciarla attiva soltanto per le app davvero utili. Ha senso, per esempio, mantenerla per un’app di messaggistica o per un servizio di lavoro. Molto meno per giochi, negozi online o applicazioni usate di rado. Non è una scelta tra tutto acceso e tutto spento. Meglio fare ordine, app per app, e lasciare attivo solo ciò che serve davvero.

Localizzazione e GPS: i permessi da rivedere per consumare meno

La localizzazione merita attenzione, perché GPS e servizi collegati possono richiedere parecchia energia, soprattutto se un’app controlla la posizione di continuo. Non tutte le applicazioni devono sapere dove si trova l’utente in ogni momento. Alcune ne hanno bisogno per funzionare bene, altre possono cavarsela con un accesso più limitato. Qui conviene mettere mano ai permessi.

Il percorso è Impostazioni, poi Privacy e sicurezza, quindi Localizzazione. Da questa schermata si può aprire ogni app e scegliere tra Mai, Chiedi la prossima volta, Quando condividi oppure Quando usi l’app. Per molte applicazioni, l’opzione più sensata è proprio Quando usi l’app: la posizione viene letta solo mentre il servizio è aperto. C’è anche la voce Posizione precisa, da disattivare quando non serve un punto esatto sulla mappa. Per il meteo, spesso basta un’area indicativa. Per un navigatore, invece, il discorso cambia. Rivedere questi permessi riduce attività inutili e dà anche più controllo sulla privacy.

Risparmio energetico e segnali d’allarme: quando usarlo e quando serve assistenza

La modalità Risparmio energetico può tornare utile quando la batteria è bassa o quando l’iPhone è sotto sforzo: una giornata fuori casa, rete mobile sempre attiva, foto, mappe e notifiche continue. Si attiva da Impostazioni, poi Batteria, selezionando Risparmio energetico. Una volta accesa, iOS limita alcune attività in background, riduce certi effetti visivi e tiene più basso il consumo generale. Non deve restare attiva per forza tutto il giorno. Nei momenti critici, però, può fare la differenza.

Resta un punto importante: non ogni caso di surriscaldamento iPhone dipende dalle impostazioni. Il telefono può scaldarsi durante un aggiornamento di iOS, un ripristino da backup, una lunga registrazione video, giochi pesanti o una navigazione GPS prolungata. Apple consiglia anche di non lasciare il dispositivo al sole diretto o dentro un’auto calda: la temperatura esterna può incidere più di qualsiasi app.

Se compare l’avviso di temperatura, meglio spegnere l’iPhone, spostarlo in un luogo più fresco e aspettare prima di riutilizzarlo. Se invece il calore torna spesso anche con attività leggere — una chiamata, qualche messaggio, poche pagine web — conviene controllare lo stato della batteria da Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria e valutare un passaggio in assistenza. In quel caso, meglio non improvvisare.