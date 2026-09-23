Evita i costosi accessori inutili, il tuo telefono ha già tutto quello che ti serve

Non sempre serve comprare subito un microfono USB economico: molti dispositivi degli ultimi anni hanno microfoni e programmi interni migliori di quanto si pensi. Non è una soluzione miracolosa, sia chiaro. Ma per podcast amatoriali, voice-over, video social, lezioni online o note vocali più curate, lo smartphone come microfono può diventare una scelta concreta. A patto di fare attenzione a tre cose: stanza, collegamenti e lavoro sull’audio dopo la registrazione.

I microfoni degli smartphone moderni non hanno molto a che vedere con quelli gracchianti dei primi cellulari con registratore vocale. Nei modelli di fascia media e alta, da anni, i produttori inseriscono spesso due, tre o quattro microfoni. Servono per le chiamate, certo, ma anche per i video, i comandi vocali, la cancellazione del rumore e funzioni come lo zoom audio. Basta confrontare un filmato di oggi con uno girato dieci o quindici anni fa per accorgersi della differenza.

Il salto è arrivato anche grazie ai sistemi MEMS, componenti microelettromeccanici piccoli, stabili e adatti ai telefoni, che hanno preso il posto di soluzioni più vecchie e più esposte a distorsioni. Poi c’è il software, che fa una parte enorme del lavoro: riduce il rumore, corregge il suono in tempo reale, prova a separare la voce dal traffico, dal vento o dal ronzio di fondo. In pratica, il telefono non si limita a “sentire”. Filtra, sceglie, ripulisce.

Questo non vuol dire che uno smartphone possa sempre prendere il posto di un microfono da studio. Ma in una registrazione parlata, fatta da vicino e con un minimo di cura, un buon telefono può suonare meglio di un microfono economico usato male, magari piazzato su una scrivania vuota in una stanza piena di rimbombi. Ed è qui che molti creator alle prime armi restano sorpresi: spesso il vero problema non è il dispositivo.

Telefono al computer: USB, Wi-Fi o Bluetooth, cosa cambia davvero

Per usare lo smartphone come microfono per PC non serve chissà quale impianto. Di solito basta installare un’app sul telefono e il relativo programma sul computer, poi scegliere come collegarli: USB, Wi-Fi o Bluetooth. Tra le app più citate dagli utenti ci sono WO Mic, AudioRelay, Micstream e AndroidMic, con funzioni diverse a seconda del sistema operativo.

Un vecchio smartphone su treppiede, collegato al laptop, usato come microfono in un semplice setup di registrazione casalingo.

Il collegamento via USB resta, nella maggior parte dei casi, il più affidabile. È la scelta migliore se bisogna registrare una voce per un video, seguire una riunione lunga o giocare con la chat vocale aperta. Il cavo riduce i ritardi e spesso tiene anche il telefono in carica. Il Wi-Fi lascia più libertà di movimento, ma dipende dalla qualità della rete di casa. Il Bluetooth è comodo, almeno sulla carta, però può portare ritardi più evidenti.

La procedura cambia da app ad app, ma il meccanismo è quasi sempre lo stesso: si apre il programma sul telefono, si sceglie il tipo di collegamento e poi si imposta il dispositivo come sorgente audio nel software usato sul computer, da OBS ad Audacity, fino alle piattaforme per le videochiamate. Prima di partire, meglio fare una prova di pochi secondi. Una frase semplice, una pausa, magari un colpetto leggero sul tavolo: quanto basta per capire se l’audio arriva pulito o se c’è qualcosa da sistemare.

La stanza conta più del telefono: piccoli trucchi contro eco e rumore

La qualità della registrazione audio dipende moltissimo dalla stanza. Una parete nuda, un pavimento lucido, una finestra grande o una scrivania vuota possono far rimbalzare il suono e rendere metallica anche una voce registrata con un microfono costoso. In una camera spoglia l’eco arriva subito. E nell’audio si sente, senza pietà.

Per migliorare la situazione non bisogna per forza comprare pannelli professionali. Un armadio pieno di vestiti, una tenda pesante, un tappeto spesso o una coperta messa dietro al punto in cui si registra possono già assorbire una parte dei riflessi. Molti creator registrano voice-over in cabine improvvisate con coperte e cuscini. Non sono belle da vedere, ma funzionano. La voce risulta più vicina, più piena, meno “vuota”.

Conta anche dove si mette lo smartphone. Meglio tenerlo a una distanza costante dalla bocca, più o meno tra 15 e 25 centimetri, evitando di parlare dritti contro il microfono: così si riducono soffi e consonanti esplosive. Se possibile, il telefono va fissato su un supporto e non tenuto in mano. Piccoli movimenti, dita che sfregano, vibrazioni sul tavolo: tutto finisce nella traccia. Sembrano dettagli, ma in registrazione si pagano.

I limiti ci sono: post-produzione e quando passare a un microfono vero

Usare un telefono come microfono ha anche limiti evidenti. Nelle sessioni lunghe la batteria può calare in fretta, una chiamata in arrivo può interrompere il lavoro e la latenza, soprattutto con Wi-Fi o Bluetooth, può diventare fastidiosa durante dirette, streaming o conversazioni in tempo reale. C’è poi un aspetto pratico: mentre registra, quel telefono non è davvero libero per fare altro.

La post-produzione audio può aiutare parecchio. Programmi gratuiti come Audacity permettono di tagliare le pause, sistemare il volume, applicare una leggera riduzione del rumore e usare filtri di base senza comprare plugin. Prima ancora di premere “Registra”, però, conviene controllare il guadagno in ingresso: se è troppo alto, la voce distorce; se è troppo basso, alzandola dopo verrà fuori anche il rumore di fondo.

Quando ha senso comprare un microfono dedicato? Se si registrano podcast con regolarità, live streaming, lezioni professionali o doppiaggi frequenti, un buon microfono USB sotto i 100 euro può dare più comodità e più controllo. Ma per chi parte da zero, la priorità è un’altra: sistemare la stanza, prendere mano con il flusso di lavoro e usare bene lo smartphone già disponibile. Solo dopo, l’acquisto di un nuovo microfono avrà davvero senso.