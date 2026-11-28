Europol ha coordinato a Siviglia cinque giorni di controlli sui servizi di streaming illegali per ricostruire, con investigatori di undici Paesi, i pagamenti dietro gli abbonamenti.

Il bilancio dell’operazione, condotta tra il 16 e il 20 novembre, comprende 57 servizi IPTV interrotti e 321 siti individuati. Gli investigatori hanno tracciato transazioni in criptovalute per oltre 26 milioni di euro. Per chi paga un abbonamento pirata dall’Italia, la domanda è: cosa succede se le autorità risalgono ai clienti? Alcune indagini della Guardia di Finanza mostrano come si possa arrivare a contestare un illecito a chi si limita a guardare i contenuti.

Come Europol ha seguito i pagamenti dello streaming illegale

Gli investigatori si sono riuniti nella sede della Polizia nazionale spagnola a Siviglia. Per cinque giorni hanno lavorato con operatori del settore delle criptovalute per collegare le transazioni alle reti che vendono accessi a canali e cataloghi senza autorizzazione. L’operazione riguardava i flussi di denaro dietro queste offerte. I 26 milioni di euro indicano il valore delle transazioni tracciate durante gli accertamenti, mentre l’analisi dei movimenti prosegue.

Il ministero dell’Interno spagnolo stima per i siti identificati oltre 7,3 milioni di visite annue complessive. Il dato misura il traffico e va letto come tale: uno stesso visitatore può aprire più volte un sito. Anche la sigla IPTV richiede una distinzione. Indica la trasmissione televisiva via Internet, usata anche da operatori autorizzati. Il problema sorge quando un servizio distribuisce partite, film o altri programmi protetti senza averne i diritti.

Un dispositivo streaming accanto al televisore – Melablog.it

Cosa rischia in Italia chi usa il pezzotto

Chi usufruisce abusivamente di contenuti protetti può ricevere una sanzione amministrativa. In un’indagine resa pubblica a giugno a Crotone, la Guardia di Finanza ha identificato 2.769 clienti in 43 province e ha indicato sanzioni da 154 euro fino a 5.000 euro nelle forme più gravi di recidiva. Il limite più alto riguarda dunque casi specifici. L’importo dipende dalle circostanze contestate al singolo utente.

La posizione di chi rivende gli accessi o gestisce la rete è diversa. Nello stesso caso calabrese, le autorità hanno denunciato quattro persone per ipotesi di reato che comprendevano violazioni del diritto d’autore e autoriciclaggio. Hanno inoltre eseguito un sequestro preventivo di beni per circa 650.000 euro. Quelle contestazioni appartengono alla fase delle indagini preliminari e saranno vagliate nelle sedi competenti.

Quando un servizio si blocca e come riconoscere i falsi avvisi

In Italia Piracy Shield consente di bloccare indirizzi IP e nomi di dominio usati prevalentemente per diffondere contenuti protetti. Per gli eventi in diretta, il blocco può avvenire entro 30 minuti dalla segnalazione effettuata attraverso la piattaforma. Se uno streaming si interrompe, il disservizio da solo non dice se ci sia stato un blocco o se siano in corso accertamenti sugli abbonati.

Un altro rischio arriva dalle comunicazioni fraudolente. AGCOM ha avvertito che sono circolati messaggi attribuiti a un sedicente servizio clienti di Piracy Shield, con contestazioni relative a presunti collegamenti a siti illegali. Se ricevi un avviso inatteso, verifica il mittente attraverso i recapiti istituzionali pubblicati dall’autorità prima di usare i contatti o seguire le istruzioni riportate nel messaggio.