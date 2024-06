Estende la tua rete WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZO REGALATO

Xiaomi è un’azienda che riesce ad offrire sempre dei prodotti di qualità a dei prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 17% sul suo ripetitore WiFi che viene venduto a 24,99€.

Ripetitore WiFi Xiaomi in maxi offerta

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è la soluzione ideale per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi. Questo ripetitore WiFi funziona su entrambe le bande di frequenza, 2.4 GHz e 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questa caratteristica garantisce una connessione stabile e veloce, permettendo di navigare su Internet senza interruzioni.

Una delle funzioni più utili del Mi WiFi Range Extender AC1200 è l’ingresso Fast Ethernet. Questo ingresso consente di collegare dispositivi cablati, come TV, console di gioco e lettori di streaming, direttamente alla rete. In questo modo, si ottiene una connessione più affidabile e stabile rispetto al WiFi, ideale per attività che richiedono una maggiore larghezza di banda.

Il ripetitore è dotato anche di un indicatore di segnale intelligente, che aiuta a trovare il posto più adatto per posizionarlo. Questo indicatore non solo facilita l’installazione, ma permette anche di monitorare il funzionamento del ripetitore, assicurandosi che stia operando al massimo delle sue capacità.

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 è un dispositivo versatile e potente, ideale per migliorare la copertura della rete WiFi in casa o in ufficio. Con la sua capacità di operare su due bande di frequenza, l’ingresso Fast Ethernet e l’indicatore di segnale intelligente, questo ripetitore offre una soluzione completa per garantire una connessione Internet stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 17% sul ripetitore WiFi Xiaomi per un prezzo totale e finale di 24,99€.