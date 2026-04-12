Esselunga mette in SVENDITA l'iPhone ad un prezzo folle: costo decisamente mai visto prima

Il panorama della grande distribuzione organizzata italiana si accende improvvisamente con un’iniziativa che rompe gli indugi della primavera tecnologica.

Non è la prima volta che il settore alimentare “presta” i suoi scaffali all’elettronica di consumo, ma l’ultima mossa di Esselunga sposta l’asticella del mercato verso un territorio finora inesplorato per il catalogo di Cupertino. L’oggetto del desiderio è l’iPhone 16e, inserito nell’ultima “Offerta Tech” con una strategia di prezzo che sembra voler svuotare i magazzini prima ancora che i clienti abbiano il tempo di realizzare la convenienza dell’operazione.

Esselunga mette in promozione l’iPhone

Entrando nel dettaglio tecnico, l’iPhone 16e si presenta con il consueto rigore estetico di Apple, dominato da un display Super Retina OLED da 6,1 pollici. Sotto il vetro, il cuore pulsante è il Chip A18, un motore che garantisce una fluidità operativa tale da rendere il passaggio tra le applicazioni istantaneo, supportato nativamente dall’ecosistema iOS 18. La componente fotografica non è da meno, puntando su un sensore posteriore da 48 Mpixel capace di catturare dettagli cromatici profondi, affiancato da una fotocamera frontale da 12 Mpixel per la gestione di chiamate e contenuti social.

Curiosamente, mentre la maggior parte degli utenti si concentra sulla risoluzione dello schermo, un dettaglio laterale ma significativo riguarda la composizione dei materiali interni: i componenti per la gestione termica del dispositivo quest’anno sono stati ottimizzati per dissipare il calore in modo più radiale rispetto ai modelli precedenti, un fattore che incide direttamente sulla longevità della batteria da 4.005 mAh.

C’è un’intuizione sottile che accompagna queste promozioni: l’iPhone non è più solo uno status symbol o uno strumento di produttività, ma sta diventando una sorta di “commodity ad alto valore aggiunto” che i supermercati usano come ariete per scardinare le abitudini di acquisto dei consumatori. Portare a casa l’ultimo modello di smartphone tra un pacco di pasta e un flacone di detersivo demitizza l’oggetto tecnologico, rendendolo accessibile in un contesto quotidiano. Il prezzo proposto da Esselunga è talmente aggressivo da sfidare le logiche dei rivenditori specializzati, creando una pressione competitiva che difficilmente troverà risposte immediate in altri canali distributivi.

L’operazione è chiaramente soggetta alla clausola del “fino a esaurimento scorte”, il che trasforma la corsia del supermercato in una sorta di terreno di caccia per appassionati di tecnologia e risparmiatori seriali. Spesso queste scorte non superano le poche decine di unità per punto vendita, rendendo il fattore tempo l’unica vera variabile discriminante.

Chi decide di approfittare dell’offerta si trova tra le mani un dispositivo che non accetta compromessi sulla potenza bruta. Il Chip A18 non serve solo a far girare i giochi di ultima generazione, ma gestisce in modo intelligente il risparmio energetico, permettendo alla batteria di coprire la giornata lavorativa senza l’ansia da ricarica. In un’epoca di inflazione costante, vedere un calo così netto su un prodotto che solitamente mantiene il valore nel tempo rappresenta un’anomalia nel sistema. È una finestra temporale strettissima in cui la convenienza scavalca la programmazione commerciale standard, rendendo questo momento il più propizio dell’anno per chiunque avesse in programma un upgrade del proprio terminale mobile.