Esperta Apple svela come allungare la durata della batteria dell'iPhone

L’obiettivo è ridurre lo stress chimico delle celle agli ioni di litio. Niente app esterne, niente accessori particolari. Basta un’impostazione già presente sui telefoni più recenti e un po’ di attenzione nella vita di tutti i giorni.

Il dato più interessante riguarda l’iPhone 17 Pro Max usato da Clover. Dopo dodici mesi, con il limite di carica fissato all’80%, la capacità massima della batteria era ancora al 97%, con 277 cicli di ricarica registrati. Un risultato che, secondo la giornalista, fa meglio di quanto visto sui modelli precedenti usati con la stessa abitudine.

Con l’iPhone 16 Pro Max, dopo un anno, la capacità residua era al 94%. L’iPhone 15 Pro Max era arrivato allo stesso valore dopo dodici mesi. Sul periodo più lungo, il 15 Pro Max conserva l’88% di salute della batteria dopo 36 mesi e 369 cicli; il 16 Pro Max, invece, è al 93% dopo 24 mesi e 343 cicli. Numeri non identici, com’è normale. Ma il segnale è piuttosto chiaro: evitare di lasciare il telefono per ore al 100% può aiutare.

Clover ha sottolineato anche un particolare importante. Con l’ultimo modello ha scelto soprattutto la ricarica via USB-C, invece della ricarica wireless con MagSafe o standard Qi2. Di solito produce meno calore. E il calore, per le batterie, conta eccome. Tra i possibili fattori favorevoli, la giornalista cita anche la nuova struttura in alluminio e il sistema di raffreddamento con camera di vapore introdotti sul modello più recente, pensati per tenere più basse le temperature durante l’uso.

Perché fermarsi all’80% può far invecchiare meno le batterie agli ioni di litio

Alla base del cosiddetto metodo dell’80% c’è il normale funzionamento delle batterie agli ioni di litio, quelle montate sulla gran parte degli smartphone moderni. Ogni carica e ogni scarica mettono in moto reazioni chimiche interne. Col tempo, queste reazioni riducono la quantità di energia che la batteria riesce a trattenere. Non è un guasto: è semplicemente il modo in cui una batteria si consuma.

Uno smartphone in carica su una scrivania, scena che richiama la ricarica controllata per ridurre l’usura della batteria.

Il punto delicato è il tempo passato ai livelli di carica più alti. Quando una batteria resta a lungo al 100%, soprattutto se il telefono scalda o rimane collegato alla corrente per molte ore, le celle lavorano in una condizione più pesante. Fermare la ricarica all’80% non blocca l’invecchiamento, ma può rallentarlo. È un compromesso: un po’ meno autonomia subito, più protezione nel tempo.

In pratica, non cambia davvero il modo di usare il telefono. Cambia il rapporto con la ricarica. Chi esce di casa al mattino con l’80% potrebbe dover collegare il dispositivo prima di sera, soprattutto se usa molto mappe, video, hotspot o giochi. Per molti, però, la giornata resta comunque gestibile. “Mi basta arrivare a casa”, ha spiegato Clover nel suo resoconto. Il vantaggio, del resto, non si misura in due giorni: si vede dopo mesi.

La regola del 20%: meglio evitare scariche troppo profonde ogni giorno

Oltre al limite superiore, Clover ha seguito un’altra abitudine: non lasciare che la batteria dell’iPhone scendesse spesso sotto il 20%. Anche le scariche profonde, se ripetute di frequente, possono pesare sull’usura nel tempo. Il consiglio è molto semplice: meglio dare una ricaricata prima, magari durante una pausa, piuttosto che arrivare ogni sera con il telefono allo 0%.

Non serve essere maniacali. Se una volta lo smartphone scende al 12%, non succede nulla di drammatico. E lo stesso vale per una ricarica completa al 100% prima di un viaggio. Il metodo funziona come abitudine generale, non come regola militare. In sostanza: restare, quando si può, nella fascia tra 20% e 80% aiuta a evitare le condizioni più stressanti per la batteria.

C’è poi il calore, spesso trascurato. Lasciare il telefono al sole, usarlo mentre si ricarica con app pesanti aperte o tenerlo collegato tutta la notte sotto il cuscino sono comportamenti che possono incidere sulla salute della batteria. Sembrano dettagli. Ma ripetuti ogni giorno fanno la differenza.

Da iPhone ad Android: dove si trova il limite di ricarica

Sugli iPhone compatibili, il limite di ricarica si gestisce dalle impostazioni della batteria. Apple permette di fissare una soglia massima oppure di usare le funzioni di ricarica ottimizzata. Il nome preciso può cambiare in base alla versione di iOS e al modello, ma il percorso resta quello: sezione Batteria e stato di salute della batteria. Da lì si può lasciare che il sistema impari dalle abitudini dell’utente o impostare un tetto più netto.

Anche molti smartphone Android hanno strumenti simili, anche se con nomi diversi. Su alcuni Samsung si parla di protezione della batteria; su altri dispositivi può comparire come ricarica adattiva, ricarica ottimizzata o limite massimo di carica. La logica non cambia: ridurre il tempo passato al 100% e alleggerire il lavoro delle celle.

Il metodo dell’80% non fa tornare nuova una batteria già consumata e non promette risultati uguali per tutti. Contano il modello, i cicli, le temperature, il tipo di ricarica e quanto si usa il telefono. Però il test raccontato da Juli Clover dà un’indicazione concreta: per chi vuole tenere lo smartphone più a lungo, cambiare il modo di ricaricarlo può essere una delle mosse più semplici. Senza comprare nulla.