Ero stufo di regolare il volume continuamente durante i film: così finalmente ho risolto

Se durante film e serie passi continuamente dal volume basso a quello troppo alto, il problema potrebbe non essere il televisore ma una semplice regolazione audio.

La soluzione può trovarsi nelle impostazioni del suono, dove alcune modifiche aiutano a mettere maggiormente in evidenza le voci. In particolare, lavorare sulle frequenze medie può rendere i dialoghi più comprensibili senza aumentare tutto il resto. Un accorgimento semplice, ma spesso molto efficace.

Perché film e serie alternano voci basse e scene d’azione troppo forti

È una scena che conoscono in tanti: un dialogo appena udibile, poi all’improvviso un’esplosione, la musica o un inseguimento che fanno saltare sul divano. Il punto è che molti film e serie sono pensati per impianti multicanale, sale cinema o sistemi home theater, non per i piccoli altoparlanti della TV.

Così, quando il televisore deve adattare una traccia 5.1 o Dolby allo stereo, le voci umane rischiano di finire sotto effetti, bassi e colonna sonora. Come ha spiegato Xataka Smart Home nel test, “non è solo una questione di volume”: contano anche le frequenze e il profilo audio scelto. In altre parole, alzare tutto non basta. Spesso, anzi, peggiora le cose.

La regolazione dell’equalizzatore: medi in evidenza e bassi sotto controllo

Su molti televisori con Android TV o Google TV si può mettere mano all’equalizzatore senza installare app e senza comprare nulla. Nel caso della Xiaomi TV P1, il percorso seguito è stato: Impostazioni, Preferenze del dispositivo, Suono, poi profilo personalizzato.

Da lì si interviene su basse, medie e alte frequenze. Per sentire meglio i dialoghi, la mossa più utile è alzare le frequenze medie, più o meno tra 500 Hz e 3 kHz, dove si concentra buona parte della voce. I bassi, invece, meglio tenerli a bada: tra 20 Hz e 250 Hz rimbombi ed effetti possono coprire le parole.

Anche le alte, intorno a 6-10 kHz, si possono abbassare se il suono diventa troppo secco o fastidioso. Conviene fare prove brevi: prima una scena parlata, poi una sequenza d’azione. Senza esagerare con le regolazioni.

Quando usare modalità dialoghi, soundbar o dispositivi esterni

Se l’equalizzatore non risolve del tutto, molti televisori recenti hanno una modalità dialoghi o una funzione per migliorare la voce. Vale la pena provarla prima di comprare altro: su alcuni modelli funziona bene e si attiva in pochi secondi dalle impostazioni audio.

Non tutte le TV, però, partono dallo stesso livello. Nei modelli più economici gli altoparlanti sono piccoli, spesso rivolti verso il basso o verso il retro, e il margine di miglioramento resta limitato.

In questi casi una soundbar con canale centrale dedicato, oppure un dispositivo esterno con controlli audio più completi, può fare davvero la differenza. Non serve per forza un impianto costoso: l’obiettivo non è fare più rumore, ma avere dialoghi più chiari e smettere di correre al telecomando a ogni scena.