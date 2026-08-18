Elon Musk dedica 5 ore alla settimana ad un rituale insospettabile

Un’abitudine attribuita a uno degli imprenditori più osservati al mondo sta tornando a circolare come possibile spiegazione della sua capacità di muoversi tra settori molto diversi.

Il punto, però, è separare ciò che è davvero documentato su Elon Musk da ciò che appartiene alla cosiddetta regola delle 5 ore, una formula diventata popolare nel mondo della formazione e della produttività.

Il rituale delle 5 ore attribuito a Elon Musk

Musk è noto per avere letto moltissimo fin da ragazzo e per aver raccontato di aver imparato una parte importante di ciò che sapeva sui razzi attraverso i libri. Da qui nasce l’associazione con la regola delle 5 ore, cioè l’idea di dedicare un’ora al giorno, per cinque giorni alla settimana, ad apprendimento intenzionale, lettura, riflessione o sperimentazione. È proprio questa routine a trasformare un comportamento comune come leggere e studiare in una specie di rituale da manager.

C’è però una precisazione importante: non risultano dichiarazioni affidabili in cui Musk affermi di seguire oggi un rituale fisso di cinque ore settimanali con questa struttura. L’accostamento è stato rilanciato soprattutto da articoli di formazione e, nel 2026, da Blinkist. La sua abitudine alla lettura è documentata; il calendario “un’ora al giorno per cinque giorni” è invece una ricostruzione applicata al suo profilo.

Questo non rende inutile il principio. La regola delle 5 ore viene usata come metodo per proteggere tempo destinato all’apprendimento continuo anche quando l’agenda è piena. La differenza rispetto al normale consumo di informazioni è l’intenzionalità: non scorrere notizie senza una meta, ma scegliere un argomento, studiarlo e provare a collegarlo a problemi concreti. Può diventare così un modo per allenare continuità e curiosità senza trasformare lo studio in un secondo lavoro.

Come funziona davvero la regola delle 5 ore

Il metodo viene spesso fatto risalire, in senso ideale, alle abitudini di Benjamin Franklin, che riservava parte delle proprie giornate alla lettura e alla crescita personale. La versione moderna è molto più semplice: cinque ore alla settimana da dividere tra lettura, riflessione e pratica. Non serve rispettare per forza blocchi da sessanta minuti: l’obiettivo è creare uno spazio ricorrente per imparare che non venga cancellato dalle urgenze.

Nel caso di Musk, la parte interessante è proprio l’apprendimento trasversale. La sua storia professionale lo ha portato dal software ai pagamenti digitali, quindi alle auto elettriche, allo spazio e all’intelligenza artificiale. Attribuire questi passaggi a una sola abitudine sarebbe ingenuo, ma la capacità di studiare settori nuovi resta uno degli elementi ricorrenti nel racconto della sua formazione e del suo metodo di apprendimento.

Blinkist e il microlearning in pochi minuti

Dentro questa tendenza si inserisce Blinkist, piattaforma che riassume libri di saggistica in testi e audio brevi. Il servizio propone sintesi pensate per essere consumate in pochi minuti e viene spesso associato al microlearning. Può essere utile per capire rapidamente se un argomento merita un approfondimento, ma non sostituisce la lettura integrale di un libro complesso. Può funzionare soprattutto come filtro iniziale per scegliere cosa approfondire davvero.

Il rischio del microlearning è infatti confondere velocità e comprensione. Un riassunto può isolare idee principali, ma perde esempi, argomentazioni, contesto e sfumature. Usarlo come punto di partenza può funzionare; usarlo come scorciatoia universale significa spesso rinunciare proprio alla parte più importante dell’apprendimento profondo.

La lezione più utile della cosiddetta regola delle 5 ore non è quindi imitare Musk minuto per minuto. È ritagliare tempo deliberato per imparare qualcosa che non serve immediatamente, ma potrebbe diventare prezioso più avanti. Cinque ore sono una convenzione, non una formula scientifica: quello che conta è trasformare la curiosità in un appuntamento regolare, invece di lasciarla agli avanzi della giornata.