Elon Musk assume, stipendio da capogiro: 4 mila posizioni disponibili

Le candidature sono già online e riguardano team legati a software, produzione, assistenza tecnica, guida autonoma e nuovi servizi di mobilità. Le sedi vanno da Palo Alto a Fremont, da Austin a Sparks, fino a Boston, Hutto, Whitehall e Rockville. I compensi cambiano a seconda del ruolo e, in un caso, compare una cifra attesa fino a 125.000 dollari.

La nuova campagna di tirocini Tesla copre profili molto diversi. Si va dagli aspiranti ingegneri ai tecnici in formazione, fino a candidati interessati a recruiting, sicurezza ambientale, project management ed editing tecnico. L’azienda, nel presentare le posizioni, ha puntato su un messaggio chiaro: “Le pratiche in Tesla si definiscono per l’impatto, non per il titolo”, ha scritto su X, spiegando che ai tirocinanti viene affidato “un lavoro significativo” fin dal primo giorno.

Non ci sono soltanto scrivanie, software e righe di codice. Tra le offerte compaiono anche ruoli nella produzione, nel servizio tecnico, nella riparazione delle collisioni e nella gestione di programmi legati alle celle batteria, un settore centrale per il gruppo. Le sedi coinvolte, molte delle quali sono poli strategici per Tesla, disegnano una mappa ampia: California, Texas, Pennsylvania, Maryland e altri snodi operativi dell’azienda.

Software, Robotaxi e guida autonoma: dove Tesla cerca più profili

Una quota importante delle posizioni Tesla riguarda il software. Le ricerche includono ingegneri specializzati in Android, app mobili, diagnostica automatizzata, interfacce veicolo, navigazione e sistemi di controllo. A Palo Alto, storico cuore tecnologico della società, spuntano diverse opportunità legate ai veicoli e ai servizi digitali: controlli termici, dinamica del mezzo, validazione di mappe e percorsi.

Un gruppo di giovani ingegneri analizza componenti e software in un laboratorio di veicoli elettrici, tema centrale nei nuovi stage annunciati.

C’è poi il fronte Robotaxi, uno dei dossier più seguiti da chi guarda al futuro dell’auto e della tecnologia. Tra gli annunci compare uno stage da ingegnere software dedicato al rafforzamento del codice e alla tenuta dell’infrastruttura collegata al progetto. A Fremont, invece, sono indicate offerte per test di guida autonoma, ingegneria meccanica e chimica applicata alle celle. Austin compare per ruoli nell’ingegneria energetica e nella sicurezza ambientale. Un ventaglio largo, quindi, che cerca competenze tecniche solide ma anche esperienza pratica.

Stipendi e benefit: il caso dei 125.000 dollari

Sul fronte dei compensi, Tesla indica cifre diverse in base alla posizione, con possibili benefit aggiuntivi. Il dato che ha fatto più rumore riguarda uno stage nel software per Robotaxi, per il quale viene riportato un pagamento atteso di 125.000 dollari. La scheda, però, non chiarisce a quale periodo si riferisca la cifra. Il formato fa pensare a un importo annuo, non mensile né orario, ma l’azienda non lo precisa nell’annuncio citato.

Il numero, quindi, va preso con prudenza. Negli Stati Uniti, soprattutto per ruoli tecnici in aziende tech e automobilistiche, le retribuzioni possono essere indicate su base annua anche quando si parla di programmi temporanei o internship. Tesla rimanda alle singole schede per i dettagli su mansioni, sede, requisiti e pacchetto previsto. Dalle informazioni disponibili emerge che la remunerazione varia secondo il ruolo e può includere altri elementi oltre alla paga base.

Candidature online: come fare domanda dal portale Tesla

Per candidarsi agli stage Tesla bisogna entrare nel portale ufficiale delle carriere dell’azienda, cercare le posizioni disponibili per area, sede e data di inizio, poi aprire l’annuncio scelto e leggere con attenzione requisiti accademici e competenze richieste. A quel punto si può inviare la domanda, creando un account oppure accedendo a un profilo già esistente.

La procedura richiede l’inserimento dei dati personali, il caricamento del curriculum e le risposte alle domande previste per la candidatura. Tesla invita i candidati a controllare che le informazioni siano aggiornate prima dell’invio. Un passaggio importante, soprattutto per chi punta a ruoli tecnici: esperienze di laboratorio, progetti universitari, linguaggi di programmazione e attività pratiche possono pesare nella selezione. Le posizioni dipendono dalle esigenze delle singole sedi. Per questo, tra Palo Alto, Austin, Fremont e gli altri poli, conviene monitorare spesso gli aggiornamenti pubblicati dall’azienda.