Elezioni, addio alla tessera cartacea: dalla prossima volta voteremo con lo smartphone (ma c'è un problema)

La tessera elettorale digitale è già prevista dalla legge, ma il passaggio dallo smartphone al seggio dipende ancora da regole tecniche non definite.

La novità punta a rendere più semplice la gestione del documento elettorale, sfruttando i dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Non significa però votare online o da casa: la riforma riguarda il modo in cui l’elettore potrà dimostrare la propria iscrizione alle liste. Il vero nodo resta capire quando e come funzionerà concretamente nei seggi.

Dalla tessera cartacea all’identità digitale: cosa prevede davvero la novità

La possibilità di avere una tessera elettorale in formato digitale è stata introdotta dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, poi convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50. La tessera potrà essere acquisita dall’elettore in modalità digitale utilizzando i dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

La norma, però, non stabilisce ancora nel dettaglio quale schermata bisognerà mostrare al seggio o quale applicazione dovrà essere utilizzata. Prevede che uno o più decreti del Ministero dell’Interno definiscano le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo e l’eventuale inserimento della tessera nel Sistema IT-Wallet.

Non si tratta quindi di voto tramite smartphone: scheda, cabina e operazioni elettorali restano altra cosa. A diventare digitale è il documento che certifica la posizione elettorale. E, finché non saranno completate le regole attuative, non si può dare per certo che il nuovo sistema sarà utilizzabile già alla prossima consultazione.

Al seggio con lo smartphone: cosa sappiamo e cosa deve ancora essere deciso

L’obiettivo dichiarato è evitare molti dei problemi legati alla tessera cartacea: documenti smarriti, spazi esauriti per i timbri, duplicati richiesti all’ultimo momento e code negli uffici elettorali comunali. Con i dati già disponibili nell’ANPR, la posizione dell’elettore potrebbe essere gestita in modo più diretto.

Le modalità concrete restano però da stabilire. Saranno i decreti attuativi a chiarire come verrà utilizzata la tessera digitale, se confluirà effettivamente nell’IT-Wallet e quale procedura dovranno seguire presidenti di seggio e scrutatori per verificarla. La legge contempla anche la possibilità di disciplinare l’utilizzo di una copia analogica presso il seggio di iscrizione dell’elettore.

Questo significa che molte situazioni pratiche devono ancora trovare una risposta operativa: cosa succederà a chi non possiede uno smartphone, come verranno gestiti eventuali problemi tecnici e quale sarà il rapporto definitivo tra formato digitale e tessera tradizionale. Sono aspetti che la norma demanda proprio alla fase attuativa.

Tempi, sicurezza e nodi aperti prima dell’utilizzo nei seggi

Il punto più importante riguarda quindi i tempi di attuazione. La legge assegna fino a dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione per definire attraverso uno o più decreti ministeriali le caratteristiche tecniche della tessera digitale, sentiti anche il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata.

Serviranno inoltre sistemi in grado di dialogare con le banche dati elettorali e procedure sufficientemente semplici per essere utilizzate durante giornate in cui nei seggi passano milioni di persone. Per sostenere lo sviluppo del Sistema informativo elettorale e la realizzazione della tessera digitale sono state previste risorse specifiche per il periodo 2026-2028.

Al momento, quindi, l’addio definitivo alla tessera elettorale cartacea non può essere dato per già operativo dalla prossima chiamata alle urne. La base normativa esiste, ma il passaggio pratico dipenderà dai provvedimenti attuativi. Ed è proprio questo il problema da risolvere prima che lo smartphone possa davvero prendere il posto della vecchia tessera al seggio.