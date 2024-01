Eleva il tuo intrattenimento casalingo con la smart TV Hisense da 40 pollici in SUPER OFFERTA

Nel vasto panorama delle smart TV, la Hisense da 40 pollici si distingue come una scelta eccellente per chi cerca qualità e convenienza. Attualmente disponibile su Amazon a 249,00€, con uno sconto del 11%, questa TV offre un’esperienza di visione superiore, unita a funzionalità smart all’avanguardia.

Smart TV Hisense da 40 pollici con controlli vocali

La Hisense 40″ è una TV LED Full HD, con una risoluzione di 1920 x 1080 che garantisce immagini nitide e dettagliate. La qualità dell’immagine è ulteriormente arricchita dalla tecnologia Natural Colour Enhancer, che ottimizza la riproduzione dei colori per un’esperienza visiva più realistica e coinvolgente. Che si tratti di guardare il tuo film preferito, una partita di calcio o di giocare ai videogiochi, questa TV ti immerge in un mondo di colori vividi e immagini cristalline. Una delle caratteristiche più interessanti della Hisense 40″ è il sistema operativo VIDAA 4.2, che offre un’interfaccia utente intuitiva e accesso rapido a una vasta gamma di contenuti di streaming. Con app preinstallate come Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+ e DAZN, avrai sempre qualcosa di nuovo da guardare. Inoltre, la TV è dotata di controlli vocali Alexa, permettendoti di navigare tra i contenuti e controllare la TV con semplici comandi vocali.

L’audio della Hisense 40″ non è da meno. Con un sistema audio da 14W 2 DTS Virtual-X, offre un suono chiaro e immersivo, che arricchisce ulteriormente la tua esperienza di visione. Che tu stia guardando un film d’azione o ascoltando musica, l’audio di questa TV ti farà sentire al centro dell’azione. La connettività è un altro punto di forza di questa smart TV. Con porte USB e HDMI, puoi facilmente collegare console di gioco, lettori Blu-ray o altri dispositivi. La TV supporta anche il Wi-Fi integrato, garantendo una connessione stabile e veloce per lo streaming di contenuti online. Inoltre, il sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10 assicura che la TV sia compatibile con gli switch off previsti, garantendo una visione senza interruzioni.