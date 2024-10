Elegante e sportivo: orologio Casio al 25% di sconto su eBay

Casio è un brand conosciutissimo per la sua linea di orologi e oggi, su eBay, è disponibile e presente uno sconto molto interessante e allettante proprio sull’orologio Casio: 25% di sconto e prezzo finale d’acquisto di 29,99€.

Scopriamo le caratteristiche di questo orologio Casio al 25% di sconto

L’orologio da polso digitale unisex combina un design moderno e funzionalità avanzate, rendendolo ideale per chi cerca praticità e stile. Dotato di un movimento digitale, offre cronografo, timer, sveglia e calendario, rendendolo perfetto per chi desidera un dispositivo versatile per la gestione del tempo.

La cassa è realizzata in resina resistente, con una cover in acciaio inossidabile che garantisce una protezione extra. Le dimensioni della cassa sono 36,8mm x 33,2mm x 8,2mm, offrendo un profilo sottile e compatto che si adatta perfettamente al polso. Il fondo in acciaio a pressione assicura una chiusura sicura e resistente nel tempo.

Il vetro in resina protegge il quadrante a cristalli liquidi, che garantisce una facile lettura grazie all’alto contrasto dei numeri. La corona è realizzata in acciaio e dotata di una pulsantiera a 3 tasti per un comodo controllo delle funzioni.

Il cinturino è un bracciale in acciaio inossidabile, robusto e resistente, con una fibbia in acciaio che assicura una chiusura affidabile. L’orologio è anche water resistant con una classificazione di impermeabilità conforme alla norma ISO 22810, che lo rende resistente agli spruzzi leggeri. Tuttavia, è consigliato evitare l’esposizione a una quantità maggiore di acqua.

Su eBay, oggi, è presente un maxi sconto del 25% sull’orologio Casio che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.