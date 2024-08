Effetto crunch e fritto ma senza olio con la friggitrice ad aria Xiaomi al 41% di sconto

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria viene messa in sconto del 41% e viene venduta al prezzo totale e finale di 71€.

Friggitrice ad aria Xiaomi al 41% di sconto su Amazon

La friggitrice ad aria Xiaomi è la scelta perfetta per chi desidera gustare cibi deliziosi con meno olio e senza fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato in modo uniforme, creando un esterno croccante e mantenendo l’interno morbido e succoso. Questa friggitrice è l’ideale per chi cerca un’alimentazione più sana, riducendo il contenuto di grassi senza rinunciare al sapore.

Con una gamma di temperatura regolabile da 40°C a 200°C, la friggitrice ad aria Xiaomi non solo frigge, ma può anche scongelare ed essiccare alimenti. Inoltre, la configurazione della ventola a doppia velocità consente una grande versatilità, permettendoti di preparare una vasta gamma di piatti, dai fritti ai prodotti fermentati.

La friggitrice offre fino a 24 ore di cottura continua, offrendo maggiori possibilità culinarie. È perfetta per preparare snack salutari come frutta secca, carne secca o anche yogurt, soddisfacendo i gusti di tutta la famiglia.

Grazie alla potenza di riscaldamento di 1500 W, la friggitrice riscalda rapidamente e distribuisce il calore in modo uniforme, riducendo i tempi di cottura e rendendo la preparazione dei pasti più rapida e conveniente. Infine, il rivestimento antiaderente a doppio strato è progettato per essere resistente all’usura, garantendo una pulizia facile e veloce dopo l’uso.

