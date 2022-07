Ti stai chiedendo quale sia il prodotto più bello dell’intera linea di device smart di Amazon? Sicuramente è Echo Show 15, munito di uno schermo FHD da 15,6″ e con un design che si sposa alla perfezione con qualsiasi tipo di arredamento. Il prezzo di listino è abbastanza proibitivo (249,99 euro), ma in occasione del Prime Day ogni incertezza viene spazzata via da un sostanzioso sconto.

Oggi, con un giorno d’anticipo rispetto al programma, puoi acquistare Echo Show 15 a 199,99 euro. Un vero affare. Ed è disponibile anche il pagamento in 5 rate offerto da Amazon: 40 euro al mese per cinque mesi, senza costi nascosti e/o tasse aggiuntive.

Echo Show 15, assolutamente sì!

Echo Show 15 è davvero un concentrato di tecnologia, il gadget perfetto per chiunque abbia una casa smart. Lo si può disporre in orizzontale o in verticale, ha uno stupendo display Full HD da 15,6 pollici, integra una fotocamera da 5MP e permette di organizzare tutte le attività e ogni impegno della famiglia grazie ai widget di Alexa (calendario, lista della spesa, promemoria e così via).

Dallo Show 15 potrai controllare la telecamera della porta di ingresso (anche in finestre picture-in-picture) o goderti un episodio della tua serie televisiva su Netflix, Prime Video o altre piattaforme di streaming. Oppure potrai chiedere ad Alexa di riprodurre il tuo brano preferito o un canzone jazz per accompagnarti durante la preparazione di un gustoso piatto. Avrai sicuramente capito che le possibilità d’uso di questo Show sono davvero tantissime.