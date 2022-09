Nemmeno in pieno Prime Day (o simili iniziative) ci si ritrova di fronte a promozioni di questo tipo. Non perdiamoci però in inutili chiacchiere e andiamo al dunque: oggi puoi acquistare su Amazon il bundle che include lo smart speaker Echo Dot di 3ª generazione e la presa intelligente di Meross a soli 22 euro. Ed è un prezzo pazzesco, perché di norma il tutto costa 69,98 euro: ad uno sconto del 68% non si può dire di noi, diciamocelo.

Echo Dot è lo smart speaker di Amazon più venduto in assoluto. Le dimensioni sono contenute e il design è ricercato con questo rivestimento in tessuto che ben si sposa con tutti gli ambienti della casa o dell’ufficio. Sulla parte superiore ci sono dei pulsanti fisici che puoi utilizzare per interagire con l’altoparlante, ma il vero punto di forza è – come avrai probabilmente intuito – Alexa.

Chiedi tutto quello che vuoi all’assistente vocale di Amazon: puoi controllare la riproduzione di brani musicali dalle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music e così via), ma anche gestire le chiamate, la posta elettronica, le ultime notizie, le previsioni del tempo e così via. Ah, quasi dimenticavo: puoi gestire anche gli altri dispositivi smart sparsi per casa.

A tal proposito, ti parlo della presa intelligente di Meross. A vederla non sembra nascondere segreti ma in realtà è capace di collegarsi al Wi-Fi, e la puoi gestire non solo con Alexa, ma anche con Google Assistant e Siri tramite HomeKit. È davvero utilissima, e una volta provata non riuscirai a tornare indietro, te lo assicuro.