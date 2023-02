Echo Dot 5ª gen (2022) troneggia su Amazon con lo sconto del 36%: è il modello con orologio

L'Echo Dot è un must have per chiunque, anche per gli utenti meno esperti. Quello di 5ª generazione (2022), oggi è scontato del 36% su Amazon.

L'Echo Dot è un must have per chiunque, anche per gli utenti meno esperti. Quello di 5ª generazione (2022), oggi è scontato del 36% su Amazon.