Non speravamo di rivedere così presto i prezzi del Prime Day 2022, e invece dobbiamo ricrederci. Tra le offerte odierne di Amazon c’è infatti l’Echo Dot di terza generazione con uno sconto del 60% che porta il prezzo finale a 19,99 euro.

A meno di 20 euro ci si porta a casa un altoparlante smart che esteticamente è più che gradevole (il rivestimento è in tessuto), ma che soprattutto è in grado di schierare una serie di feature davvero niente male.

Con Echo Dot potrai controllare la musica con la tua voce, scomodando le principali piattaforme di streaming, tra cui Apple Music e Spotify. Inoltre, potrai effettuare chiamate e inviare messaggi a chiunque sia in possesso di un dispositivo Echo, dell’app Alexa o di Skype.

La vera punta di diamante è però Alexa, l’assistente vocale smart in grado di rispondere a (quasi) tutte le richieste: ultime notizie, appuntamenti sul calendario, chiamate, messaggi, riproduzione di contenuti audio e così via. E poi ci sono centinaia di Skill con le quali personalizzare Alexa, in modo da renderla sempre più intelligente.

Tutto questo, come dicevamo, al super prezzo di 19,99 euro.

