Negli uffici di Amazon devono essere impazziti, non c’è altra spiegazione. Come spiegato in questo articolo, il Prime Day 2022 è iniziato in anticipo per tutti i prodotti realizzati dal gigante di Seattle e gli sconti sono assurdi. Un esempio? Echo Dot di 3a generazione è acquistabile al super prezzo di 17,99 euro.

E quella mostrata sul “cartellino digitale” di Amazon è davvero una cifra allettante. Il prezzo consigliato, quindi di listino, è infatti 49,99 euro, dunque lo sconto proposto oggi è superiore al 60%.

Qui non si scherza mica. A meno di 20 euro ci si porta a casa un altoparlante smart che esteticamente è più che gradevole (il rivestimento è in tessuto), ma che soprattutto è in grado di schierare una serie di feature davvero niente male. Con Echo Dot potrai controllare la musica con la tua voce, scomodando le principali piattaforme di streaming, tra cui Apple Music e Spotify. Inoltre, potrai effettuare chiamate e inviare messaggi a chiunque sia in possesso di un dispositivo Echo, dell’app Alexa o di Skype.

La vera punta di diamante è però Alexa, l’assistente vocale smart in grado di rispondere a (quasi) tutte le richieste: ultime notizie, appuntamenti sul calendario, chiamate, messaggi, riproduzione di contenuti audio e così via. E poi ci sono centinaia di Skill con le quali personalizzare Alexa, in modo da renderla sempre più intelligente.

Tutto questo, come dicevamo, al super prezzo di 17,99 euro.