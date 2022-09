Se a 19,99 euro era un affare (prezzo di qualche giorno fa), un vero e proprio regalo secondo alcuni, oggi lo è ancora di più. Con lo sconto del 64%, l’Echo Dot di 3ª generazione passa da 49,99 euro a 17,99 euro. E se preferisci, puoi pagare anche usufruendo del servizio di rateizzazione offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 3,60 euro al mese.

No, non ti sto prendendo in giro. Ad una cifra irrisoria euro ci si porta a casa un altoparlante smart che esteticamente è assolutamente gradevole (il rivestimento è in tessuto), ma che soprattutto è in grado di schierare una serie di feature davvero niente male.

Con Echo Dot potrai controllare la musica con la tua voce, scomodando le principali piattaforme di streaming, tra cui Apple Music e Spotify. Inoltre, potrai effettuare chiamate e inviare messaggi a chiunque sia in possesso di un dispositivo Echo, dell’app Alexa o di Skype.

La vera punta di diamante è però Alexa, l’assistente vocale smart in grado di rispondere a (quasi) tutte le richieste: ultime notizie, appuntamenti sul calendario, chiamate, messaggi, riproduzione di contenuti audio e così via. E poi ci sono centinaia di Skill con le quali personalizzare Alexa, in modo da renderla sempre più intelligente.

Tutto questo, come ti dicevo, al super prezzo di 17,99 euro. È davvero un’offerta pazzesca da non lasciarsi sfuggire e forse non lo vedremo a così poco nemmeno nei due giorni delle Offerte Esclusive Prime di ottobre.