Sono un’ottima alternativa a AirPods, perché hanno molte delle loro feature, e restituiscono un’eccellente qualità audio, e qualche volta -come oggi- sono anche in offerta su Amazon a 79,99€ invece di 119,99€ . Si tratta degli auricolari wireless Echo Buds di 2ª generazione, la risposta low-cost di Amazon agli AirPods di Apple. E ancora per poche ore restano in offerta, ma fate presto perché tra 48 ore fniscono gli sconti.

Il prezzo di listino è di 119,99 euro ma con lo sconto odierno del 33% gli Echo Buds passano a 79,99 euro.

Echo Buds 2: scheda tecnica

Comodi da indossare, resistenti al sudore e alla pioggia e molto aderenti al padiglione auricolare, questi auricolari includono Audio dinamico e cancellazione attiva del rumore (ANC). In pratica, permettono di non sentire quel che avviene attorno a voi, e vi permettono ci concentrarvi solo sulla musica.

Ovviamente includono il supporto a Siri e all’Assistente Google, e consentono di ascoltare tantissima musica in streaming, podcast e audiolibri Audible attraverso l’app Alexa.

Vantano un’autonomia di 5 ore consecutive su singola ricarica e fino a 15 ore con la custodia. E quando la carica si esaurisce, bastano letteralmente 15 minuti nella custodia per avere altre 2 ore di autonomia.

Con queste cuffie, compatibili con iOS 12 e versioni successive puoi impostare anche promemoria, effettuare chiamate o aggiungere articoli nella lista della spesa con un semplice comando vocale. E quando vuoi un po’ di privacy, basta disattivare i microfoni integrati dall’app Alexa.