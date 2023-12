Echo Auto: La Rivoluzione della Guida a Soli 34,99€ con il 50% di Sconto su Amazon

L’innovazione arriva in auto con l‘Echo Auto (2ª gen.), ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 34,99€, grazie a un incredibile sconto del 50%. Questo dispositivo rivoluzionario porta Alexa direttamente nel tuo veicolo, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica e personalizzata. Con Echo Auto, la tua auto diventa più intelligente, più connessa e incredibilmente divertente da guidare.

L’Echo Auto (2ª gen.) è dotato di funzionalità all’avanguardia che elevano l’esperienza di guida. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in auto, con un design sottile che lo rende facile da posizionare. La vera magia sta nei suoi 5 microfoni integrati, che consentono ad Alexa di sentire chiaramente i tuoi comandi, nonostante il rumore del traffico, l’aria condizionata o la musica. Questo significa che puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro ancora, il tutto a mani libere e senza distrazioni.

La versatilità di Echo Auto è notevole. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre playlist da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri, o ascoltare stazioni radio in diretta. La modalità Follow Me Music ti permette di continuare ad ascoltare i tuoi file multimediali senza interruzioni. Inoltre, Echo Auto ti consente di effettuare chiamate utilizzando solo la tua voce, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio.

Ma Echo Auto non è solo per l’intrattenimento. Puoi anche controllare i dispositivi per casa intelligente compatibili dall’auto, chiedendo ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci o controllare se la porta d’ingresso è chiusa. E per la tua privacy, Echo Auto è dotato di un pulsante per disattivare i microfoni quando desideri.

A soli 34,99€, con uno sconto del 50%, Echo Auto è un acquisto intelligente per chiunque desideri rendere la propria auto più connessa e divertente.

