Echo Auto a meno di metà prezzo con le maxi Offerte di Primavera

Echo Auto: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Auto è un gadget tech di ultima generazione progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere, come riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora, nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Si contraddistingue per un design sottilissimo quindi è facile da posizionare in qualsiasi modello di automobile. Inoltre è dotato di 5 microfoni integrati: in questo modo Alexa è in grado di sentirti nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basteranno solo i tuoi comandi vocali per chiedere ad Alexa di riprodurre playlist da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali oppure stazioni radio in diretta. Allo stesso tempo usando la tua voce potrai effettuare una telefonata, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio.

Per finire, la sicurezza è sempre garantita in quanto il dispositivo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

