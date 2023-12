Echo Auto 2 a META' PREZZO: il regalo LAST MINUTE per portare Alexa IN VIAGGIO

In cerca degli ultimi regali di Natale? Abbiamo quello che fa per voi! L’assistente vocale Alexa anche in auto, l’Echo Auto (2ª generazione), è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 34,99€, grazie a uno sconto del 50%!

Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un modo semplice e conveniente per aggiungere intelligenza e connettività al proprio veicolo. Con l’Echo Auto, potrete godere di musica, notizie, aggiornamenti sul traffico e molto altro ancora, tutto controllato dalla vostra voce mentre siete concentrati sulla guida.

Echo Auto 2: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Auto (2ª generazione) si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Questo dispositivo è progettato per l’uso in auto e offre un’esperienza audio ottimizzata grazie alla tecnologia di 8 microfoni a lungo raggio che catturano i comandi vocali anche in ambienti rumorosi. Che siate in mezzo al traffico o su una strada ventosa, Alexa vi ascolterà chiaramente.

Una delle caratteristiche più notevoli dell’Echo Auto è la sua connessione facile e versatile. Si collega al sistema audio della vostra auto tramite Bluetooth o un cavo audio e utilizza la connessione dati del vostro smartphone per accedere a una vasta gamma di funzionalità Alexa. Potrete riprodurre musica da Amazon Music, Spotify, Audible e altre piattaforme, ottenere indicazioni stradali, impostare promemoria, controllare dispositivi smart home compatibili e molto altro.

Inoltre, l’Echo Auto è incredibilmente compatto e discreto. Con un design sottile e un supporto per la ventilazione, si adatta perfettamente all’interno del vostro veicolo senza ingombrare o distrarre. L’installazione è semplice e veloce, permettendovi di iniziare subito a godere dei vantaggi di Alexa sulla strada.

A soli 34,99€ su Amazon, grazie ad un mega sconto del 50%, l’Echo Auto (2ª generazione) è un’offerta da non perdere! Trasformate ogni viaggio in un’esperienza più piacevole e connessa e portare Alexa con voi ovunque andiate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.