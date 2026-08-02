Ecco perché non ricevi la notifica 112: come attivarla su Android e iPhone

Il motivo, spesso, è nel telefono: impostazioni non attive, software vecchio o un modello non compatibile con la tecnologia usata dal servizio. Il problema riguarda chi usa Android, iPhone e anche i telefoni tradizionali. Il sistema, attivo in Grecia come negli altri Paesi dell’Unione europea per le comunicazioni di emergenza, serve a raggiungere in fretta le persone che si trovano in una zona esposta a un pericolo, con istruzioni semplici e avvisi immediati.

Quando un messaggio 112 non appare sullo schermo, non è detto che l’utente abbia sbagliato qualcosa. Più spesso entrano in gioco impostazioni disattivate, un telefono non aggiornato o i limiti del modello in uso. Le notifiche di emergenza non sono normali SMS: viaggiano su un canale dedicato, pensato per mandare lo stesso avviso a tutti i dispositivi agganciati alle celle telefoniche di una certa area.

Il 112 è il numero unico europeo per le emergenze. Oltre alle chiamate gratuite, permette alle autorità di inviare comunicazioni quando c’è un rischio per la vita, la salute o la sicurezza. In caso di incendi, temporali forti, evacuazioni o altri eventi critici, il messaggio può contenere indicazioni molto pratiche: restare in casa, evitare gli spostamenti, allontanarsi da una zona precisa. Poche righe, spesso con un suono di allarme. Ma in quel momento possono fare la differenza.

Secondo le indicazioni della Protezione civile, chi ha uno smartphone non deve iscriversi a un servizio a parte per ricevere gli avvisi. Il telefono, però, deve poterli ricevere. E le impostazioni devono essere attive. Se manca una di queste condizioni, l’allerta 112 può non comparire.

Cell Broadcast, software aggiornato e compatibilità: cosa controllare davvero

Alla base degli avvisi c’è il Cell Broadcast, cioè la trasmissione tramite cella. In pratica, il messaggio viene inviato ai telefoni presenti in una determinata zona, senza conoscere i numeri dei singoli utenti. Non è una chat, non è pubblicità, non richiede app da scaricare. Arriva direttamente sul display, con un suono diverso da quello delle notifiche comuni.

Controllo delle impostazioni sullo smartphone per attivare le notifiche di emergenza 112.

Il primo controllo riguarda il sistema operativo. Un telefono con software non aggiornato può gestire male il canale Cell Broadcast, oppure mostrare voci di menu diverse e impostazioni non attive. Gli aggiornamenti di Android e iOS, in questo caso, non servono solo a migliorare prestazioni o sicurezza: possono incidere anche sulla ricezione degli avvisi pubblici.

Poi c’è la compatibilità. Alcuni modelli più vecchi, o dispositivi importati da mercati diversi, potrebbero non supportare pienamente le notifiche 112. In caso di dubbi, meglio controllare nelle impostazioni del telefono o leggere la documentazione del produttore. È una verifica semplice, ma spesso la si rimanda. Almeno fino al primo avviso mancato.

Come attivare le notifiche di emergenza su Android e iPhone

Su Android, il percorso cambia a seconda del produttore. Samsung, Xiaomi, Oppo, Google Pixel e altri non usano sempre gli stessi menu. La logica, però, è simile: aprire Impostazioni, entrare nella sezione notifiche, sicurezza o connessioni, cercare Avvisi di emergenza wireless o Trasmissioni di emergenza, quindi attivare gli avvisi per minacce gravi o estreme. In alcune versioni il percorso è: Impostazioni, poi Altro, quindi Trasmissioni di emergenza, con l’attivazione degli avvisi per situazioni di rischio elevato.

Meglio non disattivare le notifiche Cell Broadcast. Non sono messaggi ordinari, ma comunicazioni urgenti. Su alcuni dispositivi Android si possono anche rileggere gli avvisi già ricevuti entrando nell’app Messaggi, poi in Impostazioni e nella sezione Notifiche di emergenza. Può essere utile: al primo impatto, un messaggio di allarme può passare troppo in fretta.

Su iPhone, di solito le impostazioni sono già attive, se il dispositivo ha una versione aggiornata di iOS. Il controllo si fa da Impostazioni, poi Notifiche, scorrendo fino alla voce Avvisi governativi o notifiche di emergenza. Lì bisogna verificare che gli avvisi siano abilitati. Se il telefono è stato configurato da poco, o se alcune notifiche sono state disattivate a mano, vale la pena dare un’occhiata. Bastano trenta secondi.

Telefoni non smartphone: SMS, email e chiamate vocali come alternativa

Chi non usa uno smartphone non resta fuori dal sistema, ma deve usare i canali alternativi previsti dal servizio 112. In questi casi è possibile registrarsi per ricevere comunicazioni tramite SMS, email o chiamate vocali registrate, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. L’obiettivo è lo stesso: raggiungere la persona anche senza connessione dati, app o telefoni di ultima generazione.

Gli avvisi via SMS 112 arrivano con un mittente riconoscibile. L’email può essere letta da telefono, tablet o computer. Le chiamate vocali, invece, trasmettono un messaggio preregistrato: una soluzione pensata anche per chi ha meno dimestichezza con i menu digitali. Non ha la stessa immediatezza del Cell Broadcast sugli smartphone, ma aggiunge una rete di sicurezza.

Il consiglio pratico è semplice: controllare oggi le impostazioni del telefono, non durante un’emergenza. Allerte 112, Android, iPhone, aggiornamenti e compatibilità non sono dettagli tecnici lontani dalla vita quotidiana. Sono il percorso attraverso cui un avviso pubblico arriva — o non arriva — quando serve davvero.