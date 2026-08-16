Ecco perché dovresti usare il tuo iPhone invece del telecomando: sblocca funzioni assurde sulla TV

Il motivo è semplice: il telecomando fisico, tra menu lenti, ricerche scomode e pochi tasti davvero utili, resta spesso il punto debole della serata davanti allo schermo. Con il telefono si apre Netflix, si cerca un video su YouTube, si abbassa il volume. Senza frugare tra cuscini, plaid e tavolini.

Il telecomando tradizionale non è sparito. Anzi, è ancora lì. Ma per molti utenti è diventato meno comodo di quanto dovrebbe essere. Anche sui modelli più recenti di Samsung, TCL, LG o Sony, muoversi tra app, impostazioni e schermate di ricerca può voler dire premere frecce su frecce, aspettare, correggere, ripartire. Scrivere “documentario Formula 1” o il titolo di una serie su Netflix diventa una piccola prova di pazienza. Basta sbagliare una lettera e il fastidio è servito.

I produttori hanno provato a metterci una pezza: comandi vocali, tasti rapidi, telecomandi più sottili, in certi casi anche con alimentazione solare. Però il problema resta. Soprattutto per le persone anziane, o per chi non ha grande dimestichezza con menu e impostazioni, funzioni come HDMI CEC, nate per comandare più dispositivi con un solo telecomando, non sono sempre immediate. “Funziona, poi smette, poi bisogna rifare l’abbinamento”, scrivono spesso gli utenti nei forum di assistenza dei marchi. Una seccatura comune, ma molto concreta.

Google TV e app dei produttori: iPhone e Android diventano telecomandi

In molti casi la soluzione è già in tasca: uno smartphone Android o un iPhone, collegato alla stessa rete Wi-Fi della televisione. L’app Google TV, disponibile su Play Store e App Store, permette di usare il telefono come telecomando digitale per molti modelli compatibili. Il passaggio, quando tutto è impostato correttamente, è piuttosto semplice: si apre l’app, si sceglie la smart TV trovata nella rete di casa e si conferma l’abbinamento con il codice che appare sullo schermo. Questione di pochi secondi.

Uno smartphone con interfaccia da telecomando controlla la smart TV, mentre il telecomando tradizionale resta sul tavolino.

Google, però, non è l’unica strada. Diversi marchi hanno le proprie app, da LG ThinQ a Sony Bravia Connect, fino alle soluzioni legate ad Amazon Fire TV e Roku. Cambiano funzioni e compatibilità, a seconda del modello. Anche Apple TV si può controllare da iPhone con i comandi integrati in iOS, mentre su Android ci sono app di terze parti e strumenti dedicati. In sostanza, il telefono fa da ponte tra chi guarda e il televisore. Non sempre rimpiazza ogni tasto, ma nella vita di tutti i giorni copre gran parte dei comandi che servono davvero.

Tastiera, gesture e comandi rapidi: dove lo smartphone vince davvero

Il vantaggio più evidente è la tastiera dello smartphone. Cercare un film, inserire una password o scrivere il nome di un’app dal telefono è molto più rapido che farlo con la tastiera virtuale della TV, lettera dopo lettera, usando le frecce del telecomando. La differenza si vede subito quando si entra per la prima volta su YouTube, Disney+ o Prime Video e bisogna digitare credenziali, codici o parole di ricerca. In quel momento il vecchio telecomando sembra davvero appartenere a un’altra stagione.

Le app di controllo offrono spesso anche gesture touch, D-pad virtuale, regolazione del volume, tasto home e scorciatoie verso le applicazioni più usate. Alcune permettono di passare velocemente da un contenuto all’altro, altre includono la ricerca vocale o l’assistente digitale, come Google Assistant e, sui dispositivi compatibili, funzioni legate a Gemini. Il risultato è un uso più scorrevole, meno macchinoso. Si prende il telefono, si apre l’app, si tocca lo schermo. E si va avanti.

Poi c’è un dettaglio banale, ma decisivo: lo smartphone è quasi sempre a portata di mano. Il telecomando no. Sparisce sotto una coperta, resta tra i cuscini, finisce in cucina o nelle mani di qualcuno che nel frattempo è andato in un’altra stanza. Con iPhone o Android si evita almeno una parte di quella piccola caccia domestica che comincia con “hai visto il telecomando?” e spesso finisce dopo minuti di ricerche inutili.

Compatibilità e limiti: perché il telecomando fisico serve ancora

Usare lo smartphone come telecomando non significa però dire addio per sempre al vecchio dispositivo. Ci sono dei limiti. TV e telefono devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, il modello deve essere compatibile con l’app scelta e, in alcuni casi, la prima configurazione richiede comunque il telecomando fisico. Se la rete di casa non funziona, se il telefono è scarico o se l’app non trova il televisore, il telecomando tradizionale torna utile. Meglio saperlo prima.

Ci sono poi comandi che non tutte le app replicano bene: tasti numerici, impostazioni avanzate dell’immagine, scorciatoie proprietarie o controlli legati a decoder, soundbar e console. Nei salotti più affollati di dispositivi, il telecomando fisico resta una sicurezza. Magari non il protagonista, ma almeno una riserva da tenere nel cassetto.

Per molti utenti, però, il cambio di abitudine è già arrivato. Lo smartphone non cancella il telecomando, lo ridimensiona. Lo sostituisce nelle ricerche, nei comandi rapidi, nella gestione delle app e nelle operazioni di tutti i giorni. Ed è proprio lì, nella normalità di una sera davanti alla TV, che iPhone e Android mostrano il loro vantaggio più concreto.