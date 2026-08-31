Ecco perché dovresti subito disattivare questa subdola impostazione sul tuo telefono

Succede su smartphone, computer e smart TV, per via di pubblicità, anteprime automatiche e riproduzione nei feed: funzioni comode, pensate per rendere la piattaforma più rapida da usare, ma che possono pesare sulla connessione mobile e sulle risorse del dispositivo.

Il problema, per molti utenti, non è solo quanto consuma un video visto su YouTube. È quello che parte prima ancora di premere play. Nella versione gratuita, gli annunci pubblicitari si aggiungono al video principale: pre-roll, interruzioni durante la visione, banner e contenuti sponsorizzati richiedono dati, decodifica e lavoro in più per telefono, computer o TV.

Poi ci sono le anteprime video, che non vanno confuse con la riproduzione automatica del video successivo. Sullo smartphone partono mentre si scorre la home, sul computer quando si passa con il mouse sopra una miniatura, sulle smart TV quando si seleziona un contenuto con il telecomando. A volte durano pochi secondi. Altre volte restano attive più a lungo e continuano a caricare parti del filmato.

YouTube usa queste anteprime per far capire cosa contiene un video prima di aprirlo. In base alle impostazioni e al dispositivo, possono comparire brevi spezzoni, parti scelte del contenuto o, in alcuni casi, una riproduzione più estesa. Il risultato è chiaro: una quota di consumo avviene mentre l’utente sta solo guardando la home, senza aver scelto davvero cosa vedere.

Quanto traffico dati può bruciare YouTube durante lo scrolling

Il consumo cambia in base a risoluzione, durata, qualità della connessione e impostazioni dell’app. Le stime più diffuse indicano che YouTube può usare circa 720 MB-1,5 GB all’ora per video a 720p e circa 1,5-3 GB all’ora per contenuti a 1080p. Sono valori riferiti alla visione vera e propria, quindi non sempre includono anche il peso di pubblicità e anteprime automatiche.

Uno smartphone con anteprime video in un feed, accanto a indicatori di consumo: il traffico può aumentare anche senza premere play.

Durante lo scrolling, però, il meccanismo è diverso. Si passa da un contenuto all’altro, ci si ferma magari pochi secondi su una miniatura, poi si scende ancora. In quel momento l’app può continuare a caricare frammenti video, anche se quel contenuto non verrà mai aperto. “Mi ritrovo a consumare dati senza aver guardato nulla”: è la sensazione di molti utenti quando controllano il contatore della propria offerta mobile dopo una sessione breve.

Il tema diventa più evidente fuori casa, quando non si è collegati al Wi-Fi. In viaggio, all’estero o con un piano dati limitato, anche qualche decina di anteprime può trasformarsi in diverse centinaia di megabyte consumati senza una vera visione. Non è come guardare un video intero, certo. Ma il traffico si somma. E spesso ce ne si accorge solo dopo.

Come disattivare la riproduzione nei feed su smartphone, PC e TV

Per ridurre il consumo, la strada più semplice è intervenire sulla riproduzione nei feed. Su smartphone, di solito, bisogna aprire l’app YouTube, toccare l’icona del profilo, entrare in Impostazioni, poi in Generale e cercare la voce legata alla riproduzione nei feed. Da lì si può disattivare del tutto oppure permetterla solo quando il dispositivo è collegato al Wi-Fi.

La scritta può cambiare leggermente tra Android e iOS, ma il percorso resta simile. In alcune versioni dell’app si parla di riproduzione nei feed, in altre di anteprime o riproduzione durante la navigazione. Per chi vuole risparmiare traffico mobile senza rinunciare alla funzione in casa, la scelta più prudente è impostarla su solo Wi-Fi.

Su computer, invece, bisogna passare dal profilo utente: si entra in Impostazioni, poi in Riproduzione e prestazioni, dove si possono disattivare le anteprime video. Sulle app per TV il quadro è meno uniforme. In diversi casi non si può spegnere del tutto l’anteprima, ma si può almeno togliere l’audio dalle impostazioni dedicate all’anteprima con audio. Attenzione, però: l’opzione vale per il singolo dispositivo. Cambiando telefono, browser o TV, va controllata di nuovo.

Cronologia, raccomandazioni e attenzione: gli altri effetti delle anteprime automatiche

Il risparmio di dati mobili non è l’unico effetto. Le anteprime automatiche possono incidere anche su cronologia e raccomandazioni, perché alcuni contenuti visti in anteprima possono essere letti dalla piattaforma come segnali di interesse. Così il feed successivo rischia di proporre video simili a quelli su cui ci si è fermati per sbaglio, anche solo per pochi istanti.

C’è poi un altro aspetto, legato all’uso quotidiano. Le anteprime in movimento attirano lo sguardo, invitano a restare nel feed, spingono a scorrere ancora. Per chi usa YouTube spesso nelle pause brevi — in metro, in coda, prima di dormire — disattivarle può rendere la navigazione meno dispersiva e più facile da controllare.

Non significa rinunciare alla piattaforma. Significa ridurre ciò che parte senza una scelta esplicita. Meno traffico consumato, una cronologia YouTube più pulita e raccomandazioni meno influenzate da video sfiorati per caso: tre buoni motivi per controllare una voce nelle impostazioni che molti utenti non hanno mai aperto.