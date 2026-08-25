Ecco ogni quanto andrebbe scollegato il router di casa per sicurezza

Spegnere il router ogni sera viene spesso presentato come un piccolo rituale di sicurezza, ma la questione è meno semplice di quanto sembri.

Il dispositivo che collega tutta la casa a Internet resta acceso per settimane o mesi e gestisce smartphone, computer, TV e oggetti smart. Un riavvio può essere utile in alcune circostanze, ma frequenza e motivo contano molto più del semplice gesto di staccare la spina.

Ogni quanto va davvero riavviato il router

Non esiste una cadenza di sicurezza ufficiale che imponga di scollegare il router ogni notte, ogni settimana o una volta al mese. Sui modelli moderni, se tutto funziona correttamente e il firmware viene aggiornato, non è necessario spegnerlo periodicamente per proteggere la rete. Un riavvio occasionale, per esempio una volta al mese, può essere una scelta pratica per la stabilità, ma non deve essere considerato una misura antivirus.

Il motivo è semplice: riavviare un router può cancellare processi temporanei, liberare memoria e ristabilire una connessione che si è bloccata, ma non elimina necessariamente un malware persistente. Nel 2018 l’FBI consigliò di riavviare alcuni router durante l’emergenza VPNFilter. Quell’indicazione serviva a interrompere componenti temporanee del malware, mentre una parte dell’infezione poteva comunque sopravvivere al riavvio. Era quindi una risposta a una minaccia precisa, non una regola valida per tutti i router.

Quando spegnerlo ha davvero senso

Il riavvio diventa utile quando compaiono rallentamenti anomali, disconnessioni frequenti o problemi di collegamento. In questi casi si può spegnere il dispositivo, attendere qualche decina di secondi e riaccenderlo. Se il difetto torna rapidamente, però, continuare a riavviare nasconde soltanto il problema: possono esserci interferenze Wi-Fi, un firmware obsoleto, un alimentatore difettoso o un router ormai inadeguato al numero di dispositivi collegati.

C’è anche una situazione in cui scollegarlo offre un vantaggio evidente: quando la rete non deve essere utilizzata per un periodo prolungato, per esempio durante una vacanza, purché in casa non restino dispositivi che devono funzionare da remoto come allarmi, telecamere o sistemi domotici. Un router spento non è raggiungibile dall’esterno, ma questa scelta non sostituisce la corretta configurazione quando torna online.

Attenzione anche ai segnali più sospetti. Dispositivi sconosciuti nell’elenco dei client, impostazioni DNS cambiate senza motivo, password di amministrazione che non funzionano più o modifiche non riconosciute richiedono più di un semplice riavvio. In questi casi è opportuno aggiornare il firmware, cambiare le credenziali, controllare la configurazione e, se necessario, seguire la procedura di ripristino indicata dal produttore.

La vera sicurezza si gioca nelle impostazioni

Le indicazioni di CISA e FBI insistono soprattutto su altri aspetti: mantenere il firmware aggiornato, attivare gli aggiornamenti automatici quando disponibili e sostituire le credenziali amministrative predefinite con una password robusta e unica. Per il Wi-Fi è preferibile utilizzare WPA2 o WPA3, evitando protocolli obsoleti e disattivando funzioni non necessarie come la gestione remota dall’esterno.

Conviene inoltre controllare periodicamente quali dispositivi risultano collegati e creare, quando possibile, una rete ospiti separata per apparecchi meno fidati o visitatori. Anche la posizione fisica conta: un router chiuso dentro un mobile o vicino a una fonte di calore può surriscaldarsi e diventare instabile, facendo sembrare necessario un riavvio continuo.

La risposta, quindi, è meno spettacolare del trucco dello spegnimento quotidiano: non c’è un intervallo obbligatorio. Riavviarlo ogni tanto può aiutare le prestazioni e una cadenza mensile è ragionevole se si vuole adottare una routine, ma per la sicurezza contano molto di più aggiornamenti, password, cifratura e configurazione. Se il router richiede riavvii continui per funzionare, il problema non è la cadenza: è il momento di capire perché sta succedendo.