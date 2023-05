ECCO L'OCCASIONE: Samsung Galaxy A14 in SUPER SCONTO Amazon!

Siamo sicuri che questa è l’occasione che stavi aspettando per aggiudicarti uno smartphone di fascia media… a prezzo economico! Samsung Galaxy A14 è ora in offerta su Amazon a soli 170€, con un incredibile sconto del 26%! Non perdere questa fantastica opportunità: l’offerta scade tra poche ore!

Samsung Galaxy A14 è un dispositivo di fascia media con specifiche tecniche di alto livello. Vanta un ampio display Super AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) che offre immagini nitide e colori vivaci. È alimentato da un potente processore octa-core con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite microSD, garantendo prestazioni fluide e veloci anche nelle applicazioni più esigenti.

La fotocamera principale è composta da un sistema quad-cam con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP, che ti consentiranno di scattare foto eccezionali e registrare video di alta qualità. La fotocamera frontale da 13MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate chiare.

Il Galaxy A14 offre anche una batteria di lunga durata da 5000mAh che ti garantirà di arrivare a sera senza problemi, anche con un utilizzo intenso. La connettività è garantita grazie alla presenza del 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e NFC, che ti permetteranno di essere sempre connesso ovunque tu sia. Il dispositivo è dotato di Android 11 con l’interfaccia One UI Core 3.1, assicurando un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta su Amazon! Il Samsung Galaxy A14 a soli 170€ è un vero affare per chi desidera un dispositivo di qualità senza spendere una fortuna. Con un ampio display, prestazioni potenti, fotocamere di alto livello e una batteria che dura tutto il giorno, questo smartphone soddisferà tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.