ECCEZIONALE MINI PC a prezzo shock su Amazon: approfittane subito

Se sei alla ricerca di un Mini PC potente e versatile, devi assolutamente approfittare dell’offerta imperdibile su Amazon. L’AMD Ryzen 7, disponibile a soli 329,00€ con uno sconto del 25% e un coupon di 30€ di sconto aggiuntivo, rappresenta un’opportunità da non perdere. Questo micro desktop computer è dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e offre prestazioni eccezionali per ufficio, editing video e persino light gaming.

L’AMD Ryzen 7 Mini PC, con 16GB di RAM e un SSD da 512GB, è attualmente in vendita su Amazon al prezzo incredibile di soli 329,00€. Grazie a uno sconto del 25% sul prezzo di listino e a un coupon aggiuntivo di 30€, puoi risparmiare significativamente sull’acquisto di questa potente macchina. Non solo otterrai un Mini PC di alta qualità, ma potrai anche godere di prestazioni eccezionali senza spendere una fortuna. Non lasciarti scappare questa occasione unica! L’AMD Ryzen 7 Mini PC è dotato di un processore Ryzen 7 3750H, che offre prestazioni elevate e una grande capacità di elaborazione. Con 16GB di RAM e un SSD da 512GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file e programmi, assicurandoti una rapida velocità di accesso e un funzionamento fluido.

Grazie alla sua grafica Radeon RX Vega 10, questo Mini PC supporta la visualizzazione in 4K UHD su due schermi, consentendoti di godere di immagini dettagliate e di alta qualità. Sia che tu stia lavorando su progetti grafici, guardando film o giocando a giochi leggeri, l’AMD Ryzen 7 offre una resa visiva straordinaria. Questo micro desktop computer è preinstallato con Windows 11 Pro, l’ultimo sistema operativo di Microsoft, che ti garantisce un’esperienza fluida e sicura. Potrai eseguire le tue applicazioni preferite, utilizzare le funzionalità più recenti e godere di un ambiente operativo intuitivo.

Grazie al suo design compatto e alla sua potenza, l’AMD Ryzen 7 è perfetto per l’utilizzo in ufficio, per l’editing video e per il light gaming. Acquistalo oggi stesso a soli 359€ grazie al 25% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.