Eccellente cavo stampante USB placcato oro, solo 5€ con spedizioni

【Ultra Durabilit】Design intrecciato in nylon privo di grovigli e connettori USB placcati in oro 24K in resistente proteggere il cavo usb stampante, garantiscono la massima conduttività e riducono la perdità di dati.

【Plug und Play】La stampante è pronta per il funzionamento non appena il cavo è collegato. Non è necessario installare plugin, comodo e veloce. Cavo stampante usb 3 metri sono comodi da usare quando si è a casa o in ufficio. Rende la tua vita più facile.