eBay lancia la super promo sul Samsung Galaxy A55: RISPARMIA 163€

Samsung, che si tratti di entry level, medio o top di gamma riesce sempre ad offrire dei prodotti premium e di massima qualità e oggi, il suo Galaxy A55 viene scontato del 33% su eBay per un costo finale di 337€.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy A55

Il Samsung Galaxy A55 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo in ogni sua parte, presentando diverse eccellenze che lo rendono particolarmente competitivo. Il dispositivo è dotato di un grande display da 6.6 pollici, con una risoluzione di 2340×1080 pixel, che garantisce un’esperienza visiva di alta qualità per ogni tipo di contenuto.

Tra le caratteristiche di spicco del Galaxy A55, spicca il modulo 5G, che offre una velocità di trasferimento dati e una navigazione internet eccellenti, migliorando notevolmente l’efficienza nella connessione e nella fruizione di contenuti online.

Sul fronte multimediale, il Samsung Galaxy A55 è un vero leader. È equipaggiato con una fotocamera principale da 50 megapixel che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel.

Inoltre, la fotocamera supporta la registrazione di video in 4K, con una risoluzione di 3840×2160 pixel, assicurando riprese video nitide e dettagliate. Infine, il Galaxy A55 presenta uno spessore di soli 8.2 mm, che lo rende particolarmente snello e maneggevole, combinando eleganza e praticità in un unico dispositivo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A55 viene mega scontato del 33% (163€) e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 337€.

