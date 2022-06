EasyULT Case Hard Disk 2.5 Pollici: crea il tuo disco esterno a 10€

Se hai un vecchio HD o un’unità SSD che gira per casa, puoi infilarli in questo economico e performante case da 2,5″ di EasyULT. Con poco più di 10€ avrai un archivio aggiuntivo da utilizzare per i backup di Time Machine e per le librerie di iMovie, Final Cut o Foto.

Questo case per hard disk Esterni supporta HDD da 7mm/9,5mm, Adatto per SSD SATA da 2,5″, con capacita fino a 6 TB, ed è retrocompatibile con USB 2.0.

Disco esterno case per SATA SSD da 2,5 “e HDD supporta l’interfaccia UASP e USB 3.0 con un trasferimento dati veloce da USB 3.0 fino a 5 Gbps, i filmati HD possono essere trasferiti in pochi secondi, ma si noti che la velocità effettiva di trasmissione è limitata dall’impostazione del dispositivo collegato.