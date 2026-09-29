È una bomboniera: 2600 Watt, design di stile e alte performance, la nuova friggitrice di Lidl è insuperabile

Un modello pensato soprattutto per le famiglie e per chi vuole preparare piatto principale e contorno nello stesso momento, senza troppi passaggi e senza ricorrere alla frittura tradizionale. Segnalata sul sito spagnolo della catena, fa parte della linea di piccoli elettrodomestici Silvercrest e arriva mentre le air fryer a doppio cestello stanno trovando sempre più spazio nelle cucine di casa, soprattutto quando il tempo è poco e la cena va organizzata in fretta.

Il punto forte della friggitrice ad aria Silvercrest sono i due cestelli indipendenti. In pratica, si possono cuocere due preparazioni diverse senza aspettare una seconda tornata. Da una parte carne o pesce, dall’altra patate, verdure o una piccola porzione di surgelati. Una comodità non da poco nelle cucine familiari, specie all’ora di cena, quando tra rientri dal lavoro, compiti e tavola da preparare anche dieci minuti pesano.

Ogni cestello ha comandi separati per tempo e temperatura. E non è un dettaglio da poco: le verdure non cuociono come un filetto di pollo, e le patate non hanno gli stessi tempi di un trancio di salmone. Con la doppia zona si cucina in parallelo, ma con impostazioni diverse. “È comoda quando devi fare tutto insieme”, ha spiegato un addetto alla vendita in un punto Lidl, parlando dei modelli a doppio vano. Non cambia la vita, certo. Ma cambia il ritmo in cucina.

Potenza da 2.600 W e 9,7 litri: i numeri che fanno la differenza

La scheda tecnica indica una potenza da 2.600 W, un valore alto per una friggitrice ad aria domestica e utile per arrivare rapidamente alla temperatura scelta. La capacità totale dichiarata è di 9,7 litri, divisa tra i due cestelli: secondo le informazioni del rivenditore, ogni vano arriva a circa 4,35 litri. Numeri che la rendono più adatta a una famiglia o a chi cucina porzioni generose, meno al single che prepara pasti piccoli.

Friggitrice ad aria doppia con due cestelli aperti, pensata per cuocere insieme secondo e contorno in cucina.

La cottura funziona con circolazione di aria calda, come nelle altre air fryer. L’obiettivo è ottenere una superficie più asciutta e croccante usando poco olio o, in alcuni casi, senza aggiungerne affatto. Il risultato, però, dipende sempre da cosa si mette nel cestello, dal taglio degli alimenti e dalla quantità. Riempirlo troppo, lo sanno bene molti utenti, rallenta la cottura e peggiora la doratura. Il prezzo di 79,99 euro la mette in una fascia interessante rispetto ad altri modelli a doppio cestello, anche se il costo può cambiare a seconda del mercato e della disponibilità.

Sync, display touch e look rétro: le funzioni pensate per l’uso di tutti i giorni

Tra le funzioni più pratiche c’è la Sync, pensata per far finire insieme le due cotture anche quando i tempi sono diversi. Se un alimento richiede venti minuti e l’altro dodici, la macchina regola l’avvio in modo da portarli a fine programma nello stesso momento. È una di quelle cose che sulla carta sembrano secondarie, ma che nell’uso quotidiano tornano utili: evita di servire un contorno già tiepido accanto a un secondo appena pronto.

La Silvercrest SHFDDR 2600 C2 ha anche un display touch con programmi preimpostati per alcune preparazioni comuni, dalle patate alla carne, fino alla pasticceria e allo scongelamento. Non sostituiscono l’esperienza, ma aiutano chi non vuole impostare ogni volta tempi e gradi. Il design segue una linea rétro, diversa dal solito nero squadrato di molti elettrodomestici simili: forme più morbide, aspetto vintage, presenza evidente sul piano di lavoro. Qui, naturalmente, entra in gioco anche il gusto personale.

A chi conviene davvero e quando è meglio puntare su un modello più piccolo

La friggitrice ad aria doppia Lidl conviene soprattutto a chi cucina per tre o quattro persone, prepara spesso pasti completi o vuole usare meno il forno per porzioni medie. Il vantaggio vero è poter organizzare un’intera cena con un solo elettrodomestico. I consumi vanno valutati in base ai tempi reali di utilizzo, ma la gestione è più rapida rispetto a molte cotture tradizionali. Per chi alterna secondi, contorni e surgelati, il doppio cestello è il principale motivo d’acquisto.

Diverso il discorso per chi ha una cucina piccola o poco spazio sul piano. Una macchina con due cestelli affiancati occupa più superficie di un modello verticale da 3,5 o 4 litri, e non tutti possono lasciarla sempre accanto a macchina del caffè, tostapane e tagliere. In quel caso, una air fryer compatta resta una scelta più sensata. C’è poi il tema disponibilità: le offerte Silvercrest di Lidl, soprattutto quando il prezzo è aggressivo, tendono a esaurirsi in fretta. Meglio controllare sul sito o nel punto vendita prima di farci troppo affidamento.