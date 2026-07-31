È sempre costato un occhio della testa ma Lidl ha deciso di regalarlo a meno di 20 euro

A partire da lunedì 3 agosto, Lidl inserisce nel proprio volantino dedicato a cucina e casalinghi il fornello elettrico doppio SilverCrest, proposto a 19,99 euro. Si tratta di un prodotto pensato per chi cerca una piastra di cottura aggiuntiva, magari per la casa al mare, il camper o semplicemente come supporto alla cucina di casa nei periodi di maggior utilizzo dei fornelli.
Il dispositivo monta due piastre di diametro differente: quella da 185 mm eroga una potenza di 1.500 W, mentre quella più piccola, da 155 mm, si ferma a 1.000 W, per una potenza complessiva dichiarata di 2.500 W. Una configurazione che consente di gestire contemporaneamente due pentole di dimensioni diverse, come mostrato anche nella comunicazione del prodotto, dove una pentola capiente per la pasta occupa la piastra più grande.
Lidl mette in sconto un prodotto che tutti desiderano
Tra le dotazioni segnalate figurano il cavo avvolgicavo integrato, comodo per il riporre l’elettrodomestico senza fili a vista, e il termostato regolabile, che permette di calibrare la temperatura in base al tipo di cottura. Il prodotto riporta inoltre la certificazione GS, marchio che attesta la conformità agli standard di sicurezza elettrica riconosciuti a livello europeo, e viene garantito per tre anni, un dettaglio non scontato per un articolo in questa fascia di prezzo.
Il prezzo di 19,99 euro colloca il fornello SilverCrest tra le proposte più accessibili della categoria, considerando che dispositivi con potenze e dotazioni comparabili si trovano solitamente a cifre più elevate negli scaffali della grande distribuzione. Come per tutte le offerte a tempo dei discount, la disponibilità nei punti vendita fisici resta legata allo stock e può esaurirsi rapidamente nei primi giorni di promozione.
Rispetto ai piani cottura a induzione, che negli ultimi anni hanno guadagnato popolarità grazie ai consumi contenuti, i fornelli elettrici tradizionali come questo restano una scelta più semplice e compatibile con qualsiasi tipo di pentola, senza il vincolo del fondo ferromagnetico richiesto dall’induzione. Un aspetto che rende il prodotto particolarmente adatto a chi cerca una soluzione versatile, da spostare all’occorrenza tra cucina, terrazzo o seconda casa, senza dover rinnovare anche il set di pentole già in uso.
La doppia piastra, inoltre, permette di gestire cotture parallele senza dover ricorrere necessariamente al piano cottura principale, una soluzione comoda durante le giornate estive più calde, quando si preferisce limitare l’uso del forno o dei fornelli a gas. Il design compatto, con corpo in metallo e manopole frontali separate per ciascuna piastra, consente inoltre un controllo indipendente delle temperature, così da poter mantenere un sugo al minimo mentre l’acqua per la pasta raggiunge il bollore sull’altra piastra.