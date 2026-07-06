È saltata la corrente per il caldo? Ti spetta un rimborso di 300 euro, come averlo

Quando le temperature salgono, aumenta in proporzione l’uso di condizionatori e sistemi di raffrescamento, e con essi la domanda di energia elettrica. È in queste settimane che il rischio di blackout localizzati cresce, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Quello che molti utenti non sanno è che le regole dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevedono un indennizzo automatico per le interruzioni che superano una certa durata.

Il meccanismo cambia in base alla dimensione del Comune di residenza. Nei centri con più di 5.000 abitanti, il rimborso scatta dopo 8 ore consecutive senza energia elettrica; nei Comuni più piccoli, dove gli interventi tecnici sulla rete possono richiedere più tempo, la soglia sale a 12 ore continuative. Superato questo limite, l’indennizzo viene riconosciuto indipendentemente dalla causa specifica del guasto, purché rientri tra quelle previste dalla normativa.

Se salta la corrente ti spetta un rimborso

L’importo parte da circa 35 euro e cresce progressivamente ogni quattro ore aggiuntive di interruzione, fino a un tetto massimo che può arrivare a 300 euro nei casi di blackout particolarmente prolungati. Si tratta di una cifra forfettaria pensata per compensare il disagio subito, non di un risarcimento per eventuali danni materiali: se il blackout provoca la rottura di un elettrodomestico o il deterioramento di alimenti conservati in frigorifero, la richiesta di risarcimento segue un percorso distinto, con onere di documentare il danno.

L’aspetto che sorprende di più chi scopre questa regola è che non serve presentare alcuna domanda. È il distributore locale a dover verificare, sulla base dei propri sistemi di monitoraggio, se l’interruzione ha superato i limiti previsti; in caso positivo, l’accredito compare automaticamente nella prima bolletta utile, di norma entro qualche settimana o pochi mesi dall’evento.

Proprio per questo motivo, chi ha subito un’interruzione prolungata nelle ultime settimane farebbe bene a controllare con attenzione la bolletta successiva, verificando la presenza di una voce di indennizzo tra le variazioni di importo. In un’estate in cui le previsioni indicano nuove ondate di calore tra luglio e agosto, il tema dei blackout legati ai picchi di consumo difficilmente resterà un episodio isolato.