È questo lo smartphone più venduto del secondo trimestre del 2026

La classifica mondiale degli smartphone più venduti nel secondo trimestre del 2026 riserva una conferma importante, ma anche qualche dettaglio interessante.

Tra aprile e giugno, i grandi marchi hanno continuato a dominare il mercato nonostante una fase complessa per il settore. I dati di Counterpoint Research mostrano quali modelli hanno conquistato più acquirenti e come si sono distribuite le preferenze a livello globale.

I dati Counterpoint: iPhone 17 primo con il 6% delle vendite globali

Secondo Counterpoint Research, tra aprile e giugno 2026 iPhone 17 ha guidato la classifica mondiale degli smartphone con una quota del 6% delle vendite globali. Alle sue spalle altri due modelli Apple: iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro. Un segnale chiaro della forza della fascia alta, anche in una fase non semplice per il mercato.

Nello stesso periodo, infatti, il settore smartphone ha segnato un calo dell’11% su base trimestrale, complice anche l’aumento dei costi dei componenti e la carenza di memorie RAM. Una frenata netta. Ma non abbastanza da fermare la nuova generazione di iPhone.

Apple e Samsung monopolizzano la classifica: cinque modelli a testa nella top 10

La top 10 degli smartphone più venduti nel trimestre parla solo due lingue: Apple e Samsung. Cinque modelli a testa. Apple ha piazzato in classifica iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17e e iPhone 16. Samsung ha risposto con Galaxy S26 Ultra, quarto assoluto e primo tra gli smartphone Android, insieme a diversi dispositivi della serie Galaxy A.

In tutto, i dieci telefoni più venduti hanno coperto il 26% del mercato mondiale, due punti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il messaggio è abbastanza evidente: quando il mercato rallenta, gli acquisti si concentrano sui marchi più noti e sui modelli più presenti nei negozi e nelle offerte degli operatori.

Perché vince il modello base: upgrade tecnici, mercati in crescita e promozioni

Per Counterpoint, il successo di iPhone 17 nasce soprattutto dai miglioramenti arrivati sul modello base, che hanno accorciato la distanza dalle versioni Pro. Molti utenti, in sostanza, hanno trovato nel modello standard un buon equilibrio tra prezzo, prestazioni e funzioni. Le vendite sono cresciute in modo deciso in India, Giappone e nell’area Medio Oriente e Africa. In Corea del Sud, invece, sarebbero quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.

Bene anche iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, sostenuti dalla domanda premium, dai programmi di permuta, dalle promozioni e dai finanziamenti. Da segnalare anche il settimo posto di iPhone 17e: secondo la società di ricerca, l’arrivo di MagSafe e l’aumento dello spazio di archiviazione senza rincari rispetto alla generazione precedente hanno aiutato il modello, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, dove le offerte degli operatori continuano a pesare sulle scelte d’acquisto.