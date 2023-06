E' il tuo momento: iPad Apple originale che costa meno di 300€ su eBay!

Se sei alla ricerca di un tablet versatile, potente e affidabile, non cercare oltre! L‘iPad 2018 di Apple è disponibile su eBay a un prezzo imperdibile di soli 206,10€. Con uno sconto del 12% e l’aggiunta del codice sconto VACANZE23, puoi portare a casa questo dispositivo di alta qualità a un prezzo davvero vantaggioso. Non perdere l’opportunità di acquistare l’iPad 2018 e scoprire tutto ciò che ha da offrire!

L’iPad 2018 è dotato di un display Retina da 9,7 pollici, che ti offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci e dettagli nitidi. Goditi la visione di film, giochi e contenuti multimediali con una risoluzione cristallina e un’esperienza visiva coinvolgente. Grazie al supporto per la tecnologia True Tone, l’iPad adatta automaticamente la temperatura dei colori allo spazio circostante per una visualizzazione ottimale in ogni ambiente. Al cuore dell’iPad 2018 si trova il potente chip A10 Fusion, che offre prestazioni fluide e reattive per multitasking senza problemi e un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Potrai eseguire applicazioni complesse, giocare ai tuoi giochi preferiti e lavorare su progetti impegnativi senza problemi di prestazioni. Inoltre, la batteria di lunga durata ti permette di utilizzare il tuo iPad per ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’iPad 2018 è la compatibilità con l’Apple Pencil (venduta separatamente). Con l’Apple Pencil, puoi prendere appunti, disegnare, annotare documenti e sfruttare al massimo le funzionalità creative dell’iPad. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un artista, l’Apple Pencil ti offre un controllo preciso e una sensazione di scrittura naturale.

L’iPad 2018 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP che ti permette di scattare foto e registrare video di alta qualità. Con la fotocamera frontale da 1,2 MP, potrai fare videochiamate e scattare selfie nitidi. Inoltre, l’iPad supporta la connettività Wi-Fi per navigare su Internet, scaricare applicazioni e contenuti e rimanere sempre connesso.

Non perdere questa eccezionale offerta sull’iPad 2018 su eBay. Clicca qui per acquistare l’iPad 2018 e approfitta del prezzo scontato e del codice sconto VACANZE23 per risparmiare ancora di più. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo così conveniente!

