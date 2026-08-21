L'aspirapolvere Dyson arriva sui banchi di MD ad un prezzo mai visto: code per averlo

Da MD arriva in questi giorni, nei punti vendita italiani e sul canale promozionale dell’insegna, il Dyson V8 aspirapolvere senza filo silver a 279 euro. Un prezzo che sta facendo girare più di uno sguardo tra gli scaffali, perché porta nella grande distribuzione un modello conosciuto per potenza, autonomia e praticità d’uso in casa.

Il prodotto, indicato con codice 500048 ed EAN 5025155081839, ha una valutazione media di 4,7 su 5 su 6 recensioni disponibili: poche, certo, ma abbastanza per accendere l’interesse attorno a un marchio come Dyson. “A quel prezzo lo guardi due volte”, ha confidato un cliente all’uscita di un punto vendita, carrello alla mano.

Dyson V8 da MD: autonomia, potenza e accessori che fanno la differenza

Il cuore dell’offerta è il Dyson V8, un aspirapolvere senza filo pensato per pulire tutta la casa senza troppi passaggi a vuoto. Ha due modalità di potenza e una potenza di aspirazione dichiarata di 115 AW. Dettagli che, in questa fascia di prezzo, pesano eccome: quando si mettono insieme marchio, autonomia e accessori, la scelta diventa più semplice.

Il modello promette fino a 40 minuti di autonomia, un tempo sufficiente per passare più stanze senza fermarsi a metà, soprattutto in un appartamento di medie dimensioni. In dotazione c’è la spazzola Motorbar, pensata per pavimenti duri e tappeti, con tecnologia antigroviglio per limitare l’accumulo di capelli e peli sulla spazzola. Un particolare non da poco per chi ha animali in casa, o per chi combatte ogni giorno con i capelli lunghi sul pavimento del bagno. Il colore è silver, sobrio e in linea con lo stile del marchio.

Da MD il prezzo è 279,00 euro: ed è proprio questa cifra, sul volantino e online, a fare da richiamo. Non una corsa alla cieca, ma il classico movimento da offerta da controllare subito, con clienti che chiedono disponibilità già dalle prime ore del mattino.

Dal pavimento all’auto: il Dyson V8 senza filo punta sulla praticità

La forza del Dyson V8 senza filo sta anche nella possibilità di trasformarlo in pochi secondi in aspirapolvere portatile. Così non si usa solo sui pavimenti, ma anche su divani, scale, mensole, angoli alti e interni dell’auto. Si passa dal soggiorno al sedile posteriore senza cavi da trascinare, ed è questa comodità a spiegare buona parte dell’interesse attorno al prodotto.

In casa permette di aspirare polvere, sporco e capelli su superfici diverse senza cambiare apparecchio. In auto, invece, il formato portatile aiuta con tappetini, briciole e fessure tra i sedili. “Mi serviva qualcosa di leggero, non il solito aspirapolvere da tirare fuori ogni volta”, ha detto una cliente, osservando la confezione nel reparto promozionale.

Restano da verificare, punto vendita per punto vendita, le quantità disponibili e la durata dell’offerta, perché MD non sempre garantisce la stessa disponibilità in tutta Italia. Per chi cercava un aspirapolvere Dyson a prezzo ribassato, però, il V8 silver a 279 euro è una proposta da controllare prima che gli scaffali si svuotino.