I Dayson Days sono solo un ricordo, purtroppo, ma pensare di non poter più approfittare di sconti per l’acquisto di prodotti dell’azienda leader nel campo degli elettrodomestici è pura follia.

Di seguito ti segnalo tre offerte attualmente attive su eBay su prodotti che potrebbero fare al caso tuo. Sono tutti venduti e spediti dallo store ufficiale di Dyson, con spedizione e restituzione gratis.

Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool | Autoreact (-22%)

2 in 1: purificatore d’aria e ventilatore

Completamente sigillato e il 20% più silenzioso rispetto al modello precedente

Sistema di filtrazione che cattura i gas e le particelle ultrafini presenti nell’aria

Cinetic Big Ball Absolute 2 Aspirapolvere filo Senza Sacco (-20%)

Dyson Cinetic Big Ball è l’unico aspirapolvere senza sacchetti da acquistare e senza filtri da lavare o sostituire. I 35 cicloni Dyson Cinetic hanno punte oscillanti, quindi la polvere non può accumularsi e bloccarsi. Con i componenti più pesanti più vicini al pavimento, il suo baricentro basso aiuta l’aspiratore a rimanere equilibrato e in posizione verticale. E se viene rovesciato, la forza di gravità lo fa rialzare automaticamente. Con tre accessori per una pulizia profonda su ogni tipo di superficie.

Dyson Cyclone V10 Motorhead (-5%)