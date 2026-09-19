DVI vs. VGA: qual è la differenza tra queste porte video? C'è un dettaglio importante

Due porte video molto simili nell’uso possono offrire risultati decisamente diversi, soprattutto quando entrano in gioco qualità dell’immagine, risoluzione e compatibilità.

DVI e VGA sono ancora presenti su numerosi computer, monitor e proiettori meno recenti, e scegliere il collegamento giusto può evitare problemi inattesi. La differenza fondamentale non riguarda soltanto il connettore, ma ciò che accade al segnale durante il percorso verso lo schermo.

Segnale analogico o digitale: qui si gioca la qualità dell’immagine

La differenza principale tra VGA e DVI è nel modo in cui trasportano l’immagine. La VGA, introdotta da IBM nel 1987, lavora con un segnale analogico. La DVI, arrivata alla fine degli anni Novanta con il consorzio Digital Display Working Group, nasce invece per gestire anche il segnale digitale. Ed è qui che si vede il salto, soprattutto con gli schermi LCD e LED.

Con la VGA, il segnale prodotto dal computer viene trasformato in analogico e poi riconvertito in digitale dal monitor: un doppio passaggio che può portare a perdita di nitidezza, piccole sfocature o interferenze. Con la DVI-D, invece, il segnale resta digitale dall’uscita della scheda video fino all’ingresso del monitor. Meno conversioni, meno problemi. Su un vecchio monitor da ufficio la differenza può anche sembrare minima, ma su testi piccoli, fogli Excel o schermate molto fitte si nota: con DVI i caratteri tendono a essere più puliti.

Attenzione poi alle sigle: la DVI-I può trasportare sia segnale digitale sia analogico, mentre la DVI-A è solo analogica. Sembra un dettaglio da tecnici, ma quando si compra un adattatore può fare tutta la differenza.

Risoluzione, compatibilità e adattatori: quando una vecchia porta può ancora servire

La VGA può arrivare, almeno sulla carta, anche a risoluzioni alte. Nella pratica, però, la resa dipende molto dal cavo, dalla scheda video e dall’elettronica del monitor. Oltre il Full HD, il rischio di avere un’immagine meno definita o poco stabile aumenta. La DVI è più prevedibile: nella versione single link supporta di norma fino a 1920×1200 a 60 Hz, mentre la dual link DVI può arrivare a 2560×1600 a 60 Hz, a patto che scheda video, cavo e monitor siano tutti compatibili.

Il capitolo adattatori merita attenzione, perché non tutti funzionano allo stesso modo. Un semplice adattatore passivo DVI-VGA va bene solo se la porta DVI del computer porta anche il segnale analogico, quindi nei casi DVI-I o DVI-A. Se invece l’uscita è DVI-D, solo digitale, per collegarla a un ingresso VGA serve un convertitore attivo, con elettronica interna. Il classico “l’ho collegato e non si vede nulla” nasce spesso da questo equivoco. Qualcosa di simile vale anche nel passaggio verso HDMI: DVI-D e HDMI condividono il video digitale, ma la DVI di norma non trasporta l’audio.

PC, monitor e proiettori datati: quale collegamento scegliere oggi

Se su un dispositivo ci sono entrambe le porte, la scelta più sensata è usare DVI al posto di VGA, soprattutto con un monitor LCD e per attività come testi, browser, gestionali o grafica leggera. La VGA resta utile quando bisogna collegare un notebook o un desktop a un proiettore datato, magari in una sala riunioni, in un’aula scolastica o in un impianto già installato dove non ci sono alternative digitali. In quel caso meglio usare un cavo corto e ben schermato, controllare la risoluzione impostata dal sistema operativo e, se l’immagine appare spostata o sfocata, avviare la regolazione automatica del proiettore.

Per un acquisto nuovo, però, né DVI né VGA sono la prima scelta: oggi conviene puntare su HDMI, DisplayPort o USB-C, più adatti ad alte risoluzioni, audio integrato e frequenze di aggiornamento più alte. Il punto da ricordare è semplice: DVI non è sempre uguale a DVI. Prima di comprare un adattatore o recuperare un vecchio cavo dal cassetto, guardare bene i pin del connettore può evitare perdite di tempo. E magari anche una riunione partita con dieci minuti di ritardo.