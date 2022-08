Due ottimi SSD interni in offerta per aggiornare il tuo computer

Cosa bisogna fare per ridare vita ad un computer che sembra andare ormai a rilento oppure non più prestante come prima? Gli step fondamentali sono due: aggiungere RAM e sostituire l’HDD con un SSD, possibilmente di un brand noto e affidabile. Per quanto riguarda il secondo punto, noi di Melablog ti possiamo aiutare: oggi su Amazon puoi trovare in offerta il Crucial BX500 da 1TB e il Kingston A400 da 960GB, entrambi a 75 euro (e poco più).

SSD Crucial BX500 da 1TB

È il 300% più veloce di un disco rigido tradizionale (non è assolutamente una esagerazione) e migliora la durata della batteria – nel caso dei laptop – grazie ad una efficienza energetica 45 volte superiore rispetto ad un disco rigido. La velocità massima è 540 MB/s.

Form factor: 2,5 pollici

Interfaccia: SATA

Kingston A400

Anche in questo caso abbiamo una velocità incredibilmente superiore rispetto ad un disco rigido tradizionale. Lo stesso vale per l’efficienza della batteria.

Superiore anche per quanto riguarda affidabilità e durata, il drive A400 è composto da una memoria Flash. Grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale.