Ad Apple va sicuramente dato il merito di aver portato maggiore attenzione su una precisa categoria di dispositivi, quella dei localizzatori Bluetooth. Ma è bene ricordare che ci sono ottime alternative agli AirTag, che costano meno e sono compatibili con il network Dov’è dell’azienda di Cupertino. A tal proposito, ti segnalo che oggi puoi acquistare il pack con 2 tracker Bluetooth di ATUVOS al prezzo di un solo AirTag. Ed è un vero affare, considera che un solo AirTag costa 39 euro…

Localizzatore ATUVOS: altro che AirTag…

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, proprio come AirTag, e questo è un enorme punto a favore di questo piccolo ma utilissimo gadget. Il tag integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale. L’ideale da abbinare a chiavi, portafoglio, borse e così via.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci.

Il tag sfrutta tutte le misure di sicurezza offerte da Apple. La rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione. Nel caso in cui dovessi smarrirlo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto (dovesse essere ritrovato da qualcuno…).

Il gadget è resistente all’acqua, ha dimensioni compatte e robuste e, infine, include una batteria CR2032 che dura circa 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.