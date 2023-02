Che tu ne abbia già o meno non fa alcuna differenza, perché questa è una promo di cui approfittare senza pensarci due volte. Sì perché puoi acquistare due caricabatterie USB-C da 20W ad una cifra irrisoria grazie al doppio sconto disponibile su Amazon: utilizza il codice promo 748OUME8 prima e applica il coupon da 4€ poi per far crollare il prezzo finale a 11,59€.

Due caricabatterie USB-C 20W al prezzo di uno!

Dietro il caricabatterie ora in offerta c’è Oraimo, un marchio particolarmente apprezzato dagli utenti che acquistano su Amazon. Le dimensioni sono super compatte, con forme morbide: sulla parte bassa c’è la porta USB-C PD 3.0 compatibile – come è normale che sia – con la ricarica rapida.

Fondamentale è il sistema di sicurezza integrato, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Puoi procedere tranquillo, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Questo kit con due caricabatterie USB-C da 20W è davvero fantastico: ricorda però che per completare l’affare a soli 11,59€ devi inserire il codice 748OUME8 prima e applicare il coupon da 4€ poi. La spedizione, ovviamente, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

