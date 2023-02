A differenza di qualche mese fa, oggi l’acquisto di una PlayStation 5 non è più una mission impossible. Se la console di ultima generazione di Sony è nel tuo salotto, allora dovresti prendere in considerazione anche l’acquisto di un secondo controller. Per giocare in compagnia o perché, più semplicemente, questo DualSense è più bello.

Sì perché il DualSense nella tinta Gray Camouflage è davvero stupendo, e oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 63 euro, ovvero il 16% in meno rispetto al prezzo di listino (75€). Venduto e spedito da Amazon, la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

DualSense: è per PlayStation 5, ma lo usi anche con i device Apple

Forse non tutti sanno che il controller wireless di Sony è compatibile anche con iOS, iPadOS e macOS per garantire un’esperienza di gioco sui dispositivi Apple senza precedenti.

Di seguito le principali specifiche del device Sony.

L’innovativo controller per PS5 è dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto “Crea”.

Goditi diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l’ambiente nei giochi.

Chatta con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento utilizzando il tasto Mute dedicato.

Cattura e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il pulsante Crea. Basandosi sul successo del pulsante CONDIVIDI, il pulsante Crea consente ai giocatori di produrre contenuti per videogiochi e condividere le loro avventure dal vivo con il mondo.

Carica durante la riproduzione tramite USB Type-C.

Goditi il ​​rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati.

Compatibile con macOS 11.3 (e successivi), iOS 14.5 (e successivi), iPadOS 14.5 (e successivi) e tvOS 14.5 (e successivi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.