DualSense PS5: il controller migliore di sempre SCONTATISSIMO

Il Controller wireless DualSense per PS5 ridefinisce l’esperienza di gioco con una serie di caratteristiche innovative che elevano il coinvolgimento e la qualità del gioco. Compatibile anche con il PC tramite una connessione USB cablata, il DualSense offre una flessibilità senza pari per i giocatori su diverse piattaforme. Dotato di altoparlante e microfono integrati. Il jack per cuffie aggiunge ulteriore comodità, permettendo di connettere facilmente le cuffie per un’esperienza audio completa.

Una delle innovazioni principali del DualSense è il feedback tattile, che offre una risposta sensoriale realistica a ogni azione nel gioco, dal tocco di un oggetto alla vibrazione di un’esplosione. Inoltre, i trigger adattivi forniscono una sensazione unica di resistenza e risposta, creando un senso di immersione più profondo.

Il controller è dotato di rilevamento del movimento a 6 assi, che migliora la precisione nei giochi che utilizzano il movimento come meccanica di gioco. La porta USB-C assicura una connessione veloce e affidabile per la ricarica e la connessione al PC.

La batteria ricaricabile integrata permette di riprodurre e caricare la batteria contemporaneamente, garantendo ore di gioco senza interruzioni. Con il DualSense, non solo puoi migliorare la tua esperienza di gioco, ma anche creare e condividere contenuti di videogiochi con altri giocatori, grazie alle sue avanzate capacità tecnologiche.

