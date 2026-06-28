DP Alt Mode su USB-C: solo se utilizzi questa porta, sfrutti la potenza del cavo, altrimenti butti via soldi

Le porte USB-C hanno il grande pregio di assomigliarsi tutte: stessa forma ovale, stesso connettore reversibile che si infila in qualsiasi verso. Proprio questa uniformità, però, nasconde un’insidia, perché due porte identiche all’aspetto possono offrire funzioni completamente diverse. La questione diventa concreta nel momento in cui si prova a collegare il telefono o il portatile a un monitor, a un televisore o a un proiettore: non tutte le USB-C sono in grado di trasmettere un segnale video.

La differenza e la capacità delle diverse Porte

La capacità che fa la differenza si chiama DP Alt Mode, abbreviazione di DisplayPort Alternate Mode. Si tratta di una funzione opzionale che permette alla porta USB-C di trasportare un segnale DisplayPort, cioè immagini e audio, oltre ai normali dati e all’alimentazione.

Quando è attiva, alcune delle linee interne normalmente dedicate al trasferimento dati vengono temporaneamente riutilizzate per il video. Il punto cruciale è quella parola, opzionale: spetta al produttore decidere se inserirla o meno in una determinata porta. Così può capitare che, sullo stesso dispositivo, una USB-C mandi l’immagine allo schermo e un’altra, identica a vederla, serva soltanto a ricaricare o a trasferire file.

Ed è qui che si rischia di buttare via soldi. Chi acquista un adattatore, un cavo o un monitor con ingresso USB-C convinto di poter duplicare lo schermo, e poi collega tutto a una porta che non supporta il video, si ritrova davanti a un monitor nero senza capire perché. Il problema non è il prodotto comprato, ma la porta sbagliata.

Per evitarlo conviene imparare a riconoscere gli indizi. Accanto alla porta giusta compare spesso il logo DisplayPort oppure il simbolo del fulmine, che indica una connessione Thunderbolt: le porte Thunderbolt, infatti, includono sempre l’uscita video. Una USB-C che riporta solo il tridente del logo USB, o nessun simbolo, in genere si limita a dati e ricarica. Quando le icone mancano del tutto, l’unico riferimento sicuro resta la scheda tecnica del produttore.

Non basta però la porta giusta: serve anche il cavo adatto. Non tutti i cavi USB-C sono progettati per trasportare il video, e collegare due dispositivi compatibili con un cavo pensato solo per la ricarica non produce alcuna immagine. I cavi che gestiscono l’uscita video sono in genere quelli conformi agli standard più recenti, e anche in questo caso la confezione o le specifiche tolgono il dubbio. Quando porta, cavo e schermo sono all’altezza, il vantaggio è notevole: un solo collegamento trasporta contemporaneamente video ad alta risoluzione, fino al 4K e oltre, il flusso dati e l’alimentazione, che può arrivare a cento watt, sufficienti a ricaricare anche un portatile mentre lo si usa.

Le possibilità non finiscono qui, perché grazie a una tecnologia chiamata MST è persino possibile gestire più monitor da un’unica porta, a cascata o tramite una docking station. Tutto questo, però, resta lettera morta se il primo anello della catena, la porta da cui si parte, non è quello giusto. Prima di investire in accessori per ampliare la propria postazione, insomma, il gesto più utile è anche il più semplice: controllare quali delle USB-C sul proprio dispositivo nascondono davvero la capacità di mandare un’immagine allo schermo.