Un blocco prolungato di Outlook può creare problemi seri a chi lavora con la posta elettronica, ma ottenere un rimborso non è così automatico.

Dopo il down Microsoft del 13 novembre, durato oltre venti ore secondo le segnalazioni, aziende e professionisti si chiedono quali tutele siano previste. La risposta cambia a seconda dell’abbonamento, dei termini contrattuali e degli SLA, gli accordi che stabiliscono la disponibilità minima dei servizi. Prima di inviare una richiesta conviene quindi distinguere tra utenze personali e clienti commerciali e raccogliere le informazioni sul disservizio subito.

Abbonamento Microsoft: la differenza tra account consumer, Microsoft 365 Business e piani commerciali

Prima di contattare l’assistenza, bisogna capire che tipo di account Microsoft si sta usando: un profilo personale, un piano Microsoft 365 Business o un altro abbonamento commerciale. Come ricostruito anche da Wired.com, la possibilità di ottenere un credito di servizio o una compensazione riguarda soprattutto chi ha piani commerciali. Per gli account personali, invece, la strada appare più stretta.

Chi usa Outlook con un abbonamento domestico può comunque provare a scrivere al servizio clienti, ma senza alcuna certezza di ricevere un rimborso. Diverso il caso di aziende, studi professionali e clienti business, che di solito hanno contratti più dettagliati. Il punto è questo: prima va controllato il piano attivo. Non ogni disservizio, anche se lungo, dà automaticamente diritto a un indennizzo.

SLA Microsoft: cosa dicono su limiti, esclusioni e possibili rimborsi

Una volta chiarito il tipo di abbonamento, il passaggio successivo è leggere gli SLA, i Service-Level Agreement. Sono le condizioni che indicano quale disponibilità minima Microsoft promette per i suoi servizi online. Nei termini previsti per i servizi commerciali, però, il testo lascia alla società un certo margine. Microsoft scrive di impegnarsi a mantenere i servizi “attivi e funzionanti”, ma avverte anche che tutti i servizi online possono avere interruzioni o malfunzionamenti.

C’è di più: la società precisa di non essere responsabile per eventuali perdite causate dal blocco e invita gli utenti a fare regolarmente il backup dei dati e dei contenuti salvati. Una clausola prudente, che pesa. Per chi ha subito il blocco di Outlook, quindi, la domanda può essere presentata, ma l’esito dipende dal contratto e dalla valutazione dell’assistenza Microsoft.

Azure, credito di servizio e codici EX1550543/MO1550821: come fare richiesta

Più definita sembra invece la procedura per Microsoft Azure, la piattaforma cloud usata da molte aziende. In questo caso gli SLA di Azure fissano soglie di disponibilità più precise, calcolate su base mensile. Nell’accordo pubblicato a ottobre, la soglia indicata è del 99% di uptime, cioè il tempo in cui il servizio resta davvero operativo.

Se il blocco è durato circa 20 ore in un mese di 30 giorni, quindi su circa 720 ore, l’uptime scenderebbe intorno al 97,3%, sotto il livello previsto. In uno scenario del genere, il cliente Azure può chiedere un credito di servizio, di solito uno sconto sui pagamenti successivi, che può andare dal 25% al 50% delle commissioni mensili, in base alle condizioni applicabili.

Per avviare la richiesta, secondo quanto riferito da Wired.com dopo il contatto con Microsoft, gli utenti possono scrivere al servizio clienti inserendo nell’oggetto: “Incidenti relativi al servizio di credito SLA: EX1550543/MO1550821”. I due codici indicano gli incidenti legati al down. Poi bisognerà attendere la risposta di Microsoft, che dovrà chiarire se e quale compensazione spetti al singolo account.